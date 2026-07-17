Потепление до +28 ожидается в выходные в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800».

После продолжительных дождей в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух прогреется до +28 градусов, а небо будет ясное, без единого облачка.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки прекратятся уже в пятницу. Однако в последний рабочий день недели погода останется пасмурной и прохладной – днем будет всего +15. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, прошедшая ночь была одной из самых холодных за лето. В некоторых регионах Центральной России столбики термометров опустились до +3 градусов.

Небо прояснится к утру субботы, 18 июля, однако прохлада еще сохранится – ожидается около +17 градусов. К обеду воздух разогреется до +24 градусов, а к вечеру столбики термометров остановятся на уровне +23 градусов. Кроме того, весь день будет светить солнце.

Такая же погода сохранится и в воскресенье, 19 июля. Утром уже будет +22. Ближе к обеду потеплеет до +28, а к вечеру температура опустится до +25. Яркое солнце и ясное небо продолжат радовать нижегородцев.

Теплая погода связана с приходом в Центральную Россию антициклона «Лоран». Жара сохранится в Нижнем Новгороде еще в начале следующей рабочей недели, а уже со среды в городе вновь начнутся дожди. Температура при этом сохранит типичные для лета показатели.

Пока осадки вновь не накрыли Нижний Новгород, мы рекомендуем провести выходные активно и весело. 18 и 19 июля как в областном центре, так и по всему региону запланированы разнообразные мероприятия, начиная с атмосферного пикника в саду и заканчивая концертом Мити Фомина на фестивале промыслов. С подробной афишей мероприятий на ближайшие выходные можно познакомиться в нашем материале.