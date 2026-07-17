Фестивали и концерты пройдут в Нижегородской области в выходные. Фото: АНО «Центр 800».

В выходные 18 и 19 июля синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. А значит, ничто не помешает провести их активно и весело. Тем более что в Нижнем Новгороде и Нижегородской области в субботу и воскресенье запланировано множество разнообразных мероприятий, начиная с атмосферного пикника в саду и заканчивая концертом Мити Фомина на фестивале промыслов. Рассказываем, куда сходить в Нижнем Новгороде и области в выходные 18 и 19 июля 2026 года.

Пикник в тайном саду

18 июля в квартале церкви Трёх Святителей начнёт работу обновлённый Тайный сад. В новом уютном зелёном пространстве с пряными травами гости погрузятся в атмосферу городской окраины вековой давности.

С 12:00 до 15:00 все желающие смогут понаблюдать за сбором вишни, а затем сварить варенье по старинным рецептам.

В 15:30 начнётся пикник (16+). Участники перенесутся на 150 лет назад, в эпоху, когда пикники были одним из главных событий в светском обществе. За ароматным чаем из самовара нижегородцы и гости города узнают, что такое пикниковый дресс-код, погрузятся в эстетику прошлого, научатся правилам светской беседы и тонкостям легкого флирта, а также смогут сыграть на траве в старинные игры – серсо и крокет.

Чаепития будут проходить в саду в течение всего дня. Также можно будет купить авторские сувениры, винтажные вещи и изделия ручной работы.

Фото: «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»

Научный уикенд в сквере Свердлова

Наука, искусство и городская культура объединятся 18 июля в сквере Свердлова. С 12:00 до 22:00 там пройдет Научный уикенд (12+).

Под открытым небом будут выступать диджеи и танцоры, пройдут тренировки по йоге и растяжке, а также лекции на космическую тематику. В зоне мастер-классов все желающие смогут сделать брелок-комету, лава-лампу и собрать свой аромат.

Посетителей сквера также ждут настольные игры, 3D-реконструкция первого полета человека в космос и наблюдение в телескоп за солнцем.

Фото: АНО «Центр 800».

Гастрономическое лето на Рождественской

18 июля на улице Рождественской будет драйвово и вкусно. В рамках фестиваля «Гастро Рождественская» (6+), жители и гости города смогут выучить новые танцевальные движения и создать сладкие сувениры.

Организаторы фестиваля подготовили обширную программу с диджей-сетом, интерактивами, зоной настольных игр и буккросинга, а также тренировками по растяжке и пилатесу.

Не обойдется и без мастер-классов. Для самых активных подойдут тренировки по сальсе и линди-хопу. Перекусить можно на мастер-классе по клубнике в шоколаде, шоко-чупсам и сладкому роллу, а расслабиться – на чайной церемонии.

Фото: АНО «Центр 800».

Соло на закате

Сразу несколько концертов на фоне знаменитых нижегородских закатов пройдет в выходные. 18 июля в 18.00 на Стрелке выступит Тема Горький (6+). Он исполнит уже вышедшие авторские композиции и песни, только готовящиеся к релизу.

На набережной Федоровского в этот день выступит группа NUTTY ABOUT (6+). Начало в 20.00.

19 июля на смотровой площадке рядом с верхней станцией кремлевского фуникулера все желающие смогут насладиться музыкой дудука. Услышать красоту природы и погрузиться в уникальную культуру разных народов в исполнении Есика Манукяна можно в 19.30.

В 20.00 на набережной Федоровского в этот день состоится яркое выступление кавер-группы Каштаны iz Berlina (6+).

Фестиваль народных промыслов в Городце

В эти выходные в Городце Нижегородской области пройдет фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» (0+). Основная тема праздника связана с вхождением города в состав туристического маршрута «Золотое кольцо».

18 июля гостей фестиваля ждут выступления вокальных и танцевальных ансамблей, барабанное шоу, исполнение русских народных песен и парад-шествие. Хедлайнером фестиваля станет российский певец Митя Фомин.

В рамках фестиваля запланированы творческие мастер-классы, книжная выставка, ярмарка народных художественных промыслов и уличная фотовыставка.

Кроме того, в сквере Ленина откроется летний театр и пройдет концерт духового оркестра.

19 июля организаторы подготовили музыкальную концертную программу, творческие мастер-классы и фестиваль красок.

Также, в рамках проекта «Музыка балконов», на балконе ДК «Северный» в 17.00 состоится сольный концерт Анны Воронцовой.

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