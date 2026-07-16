Антициклон «Лоран» накроет Нижний Новгород хрустальным куполом: в выходные установится теплая и ясная погода

Теплые выходные ожидают нижегородцев 18 и 19 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теплые выходные ожидают нижегородцев 18 и 19 июля. Как сообщают синоптики центра «Фобос», Центральную Россию охватит скандинавский антициклон «Лоран», принеся с собой яркое солнце и чистое небо.

– «Лоран» хрустальным куполом накроет всю Центральную Россию! К полудню субботы небо превратится в глубокий ультрамарин – ни облачка, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, столбики максимальных термометров поползут вверх, и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки +25, – говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в субботу, 18 июля, утром в Нижнем Новгороде еще сохранится легкая прохлада, а уже к обеду воздух прогреется до +18 градусов. К вечеру жара спадет до приятных +23 градусов.

Еще более жаркий день ожидается в воскресенье, 19 июля. Уже утром температура поднимется до +22 и продолжит расти вверх. Днем ожидается +27. К вечеру станет чуть прохладнее – до +24. Погода будет располагать к прогулкам по городу.

Летнее тепло сохранится в Нижнем Новгороде и в начале следующей недели, однако уже в среду на город вновь прольются дожди, принеся с собой похолодание.