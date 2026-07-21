Загрязнение Волги и опасные отходы: Руководство Нижегородской станции аэрации обвинили в уклонении от устранения нарушений

Нижегородскую компанию «ОКО», обслуживающую станцию аэрации, обвиняют в уклонении от исправления нарушений. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородскую компанию «ОКО», обслуживающую станцию аэрации, обвиняют в уклонении от исправления нарушений, выявленных Росприроднадзором. Ведомство провело на предприятии внеплановую проверку и выявило ряд нарушений, которые не были устранены после предписания, выданного в прошлом году. Однако АО «ОКО» не согласно с обвинениями.

Напомним, в прошлом году летом и осенью нижегородцы массово жаловались на неприятный химический запах в городе, считая источником станцию аэрации. Тогда по требованию прокуратуры Росприроднадзор провел серию проверок и нашел на ней множество отклонений от экологических норм. Позже выяснилось, что грязные стоки НСА дошли и до Волги, загрязняя реку. Тогда было выдано предписание, согласно которому АО «ОКО» должно было устранить нарушения. Однако новая проверка на станции аэрации показала 12 отклонений от нормы.

Что обнаружил Росприроднадзор на НСА?

Проверка Росприроднадзора показала, что станция продолжает сбрасывать в Волгу воду, не соответствующую нормативам. В пробах нашли превышения по марганцу, меди, нефтепродуктам и другим веществам.

Отклонения от экологических норм показали и пробы воздуха, взятые на объекте. Так, концентрация оказалась выше допустимой в 9,5 раза. Часть выбросов, по данным ведомства, вообще не имеет утвержденных нормативов.

Отдельный блок претензий касается мусора и отходов. Иловые осадки, которые остаются после очистки воды, продолжают складировать на специальных картах. В ведомстве настаивают: это уже не технологический процесс, а незаконное размещение опасных отходов, да еще и без нужной лицензии. Кроме того, компания до сих пор полностью не заплатила за вред природе за 2024 год – эти деньги сейчас пытаются взыскать через суд.

Компания «ОКО» не согласна с обвинениями

АО «ОКО» не согласна с предъявленными обвинениями. В компании «КП-Нижний Новгород» пояснили, что пять ранее выявленных нарушений устранены. По четырём эпизодам, включая плату за вред природе, идут разбирательства: предприятие зачло 13 млн рублей, потраченных на реконструкцию, и ранее суды уже подтверждали правомерность такого зачёта.

По мнению представителей предприятия, источник загрязнений не в самих очистных, а в промышленных сбросах.

– Зафиксированное содержание нефтепродуктов, меди и марганца в стоках, поступающих на НСА - результат сброса сточных вод промышленных предприятий в систему водоотведения города, – отметили в компании. За грязные сливы заводам уже начислено более 300 млн рублей.

– Очистные сооружения не являются «загрязнителями» Волги, они, напротив, снижают негативное воздействие сточных вод, которые поступают от абонентов и промышленных предприятий города, – добавили в «ОКО».

По качеству сброса получено разрешение на временные нормативы по семи показателям, и по ним превышений не зафиксировано. Число проблемных компонентов сократилось с 13 до 4, а текущие превышения касаются веществ, которые практически невозможно очистить на биологических очистных сооружениях при помощи активного ила.

Строительный мусор обещают убрать после реконструкции, а иловые карты считают частью технологии.

– Относительно размещения биологических илов на своих иловых картах позиция АО «ОКО» заключается в том, что иловые карты являются частью технологического процесса очистки сточных вод и предназначены для обезвоживания осадка, а не для размещения отходов. После высушивания на иловых картах осадок размещается на собственном полигоне для хранения осадка. Данные нарушения также оспариваются в суде, – заявили в компании.

Параллельно на НСА идет реконструкция

Тем временем на станции аэрации продолжается масштабная реконструкция. Без нее решить проблему запаха и сбросов было невозможно физически. Однако даже на стройке не обошлось без проблем: из-за нарушений в ходе первого этапа ремонтных работ уже возбуждено уголовное дело.

Сама станция готовится ко второму этапу реконструкции. В планах отремонтировать 60 сооружений, включая аэротенки и отстойники, а также построить две новые станции ультрафиолетового обеззараживания воды.

Главное технологическое изменение коснется обработки осадка. Вместо старых иловых карт внедрят систему двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Оборудование высушит ил до безопасного состояния, что должно полностью избавить город от неприятного запаха.

К слову, ремонт на станции на втором этапе будет осуществлять другой исполнитель – «СоюзДонСтрой». В апреле 2026 года АО «ОКО» запустило процедуру расторжения договора с прежним генподрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» в одностороннем порядке. Муниципальный заказчик также подал заявление о включении «Роскапстроя» в реестр недобросовестных поставщиков.