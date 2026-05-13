Вторую очередь ремонта нижегородской станции аэрации проведет «СоюзДонСтрой»

Второй этап реконструкции станции аэрации в Нижнем проведет «СоюзДонСтрой» Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Компания «СоюзДонСтрой» займется второй очередью реконструкции Нижегородской станции аэрации. Договор с подрядчиком заключило АО «ОКО» по итогам конкурса. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Новый подрядчик обладает 17-летним опытом и портфелем из более чем сотни реализованных проектов по стране. Компания занимается строительным контролем, выполняет функции технического заказчика на сложных инженерных объектах и специализируется на прокладке коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Строительно-монтажные работы второй очереди начнутся уже летом, а пока на станции идет подготовка. В АО «ОКО» пояснили: сейчас главное развернуть стройку так, чтобы не прекращать прием и очистку сточных вод. Такой подход стал реальным после того, как была запущена первая очередь реконструкции. Отдельные сооружения будут поочередно выводить из процесса, сохраняя при этом биологическую очистку. Окончательную стоимость работ и оборудования определят после того, как проект пройдет госэкспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, в апреле 2026 года АО «ОКО» запустило процедуру расторжения договора с прежним генподрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» в одностороннем порядке. Муниципальный заказчик также подал заявление о включении «Роскапстроя» в реестр недобросовестных поставщиков. Отмечается, что ранее сроки выполнения работ на станции неоднократно срывались, а в феврале во время пусконаладочных работ на объекте обрушилась часть купола на первичном отстойнике.