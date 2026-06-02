«Главгосэкспертиза» одобрила проект II очереди реконструкции НСА.

Проект второй очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации» получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как говорится в заключении, проект соответствуют техническим регламентам, экологическим и строительным нормативам. Соответствующий документ был подписан 29 мая. Ранее этот же проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Уже известно, что в рамках второй очереди реконструкции на Нижегородской станции аэрации будут отремонтированы 60 сооружений. В частности, здесь проведут реконструкцию семи аэротенков, шести вторичных отстойников, четырех первичных отстойников. Также будут построены две новые станции ультрафиолетового обеззараживания.

После проведения второй очереди реконструкции на станции аэрации изменится сама технология обработки осадка. Теперь здесь будет проводиться двухэтапное обезвоживание и термическая сушка.

- Благодаря новым технологиям удастся уйти от размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне, - говорится в сообщении. – В дальнейшем существующие иловые карты и полигон будут рекультивированы.