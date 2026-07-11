Специалисты приступили благоустройству внутреннего двора Литературного музея. Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде близится к завершению реставрация Литературного музея имени А.М. Горького. Сейчас специалисты приступили к одному из ключевых этапов – благоустройству внутреннего двора. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Max-канале.

Напомним, реставрационные работы в музее начались еще в 2019 году. В 2020 году в здании случился крупный пожар, и ремонт начался снова. Однако подрядчик несколько раз срывал сроки, в связи с чем с ним расторгли договор. Новый исполнитель был найден только в декабре 2023 года.

За три года ремонтных работ здание музея заметно преобразилось. Внутри завершается лаковая обработка паркета, проводится монтаж дверей, на которых удалось восстановить исторические образцы. В Будуаре уже почти готово золочение белым золотом, а в Бархатном зале стену украсила часть нового бархата. В Каминном зале ведутся работы по отделке потолка дубовыми панелями. Параллельно специалисты устанавливают наружное освещение и архитектурную подсветку фасада.

В Будуаре уже почти готово золочение белым золотом. Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

В Каминном зале ведутся работы по отделке потолка дубовыми панелями. Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Кроме того, специалисты провели музеефикацию старинной системы отопления, которая была встроена в пол для обогрева дома. Теперь посетители музея смогут увидеть сеть каналов из прошлого через прозрачное стекло.

Гости музея смогут увидеть стариную систему отопления. Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Во внутреннем дворе музея работа также кипит. По словам Юрия Шалабаева, здесь будет воссоздана атмосфера XIX века, когда по этим местам прогуливалась семья купцов Бурмистровых. Посетители музея смогут встретиться с безмолвной свидетельницей исторических событий – стариной лиственницей, которая растет здесь уже более двух столетий.

Во дворе уже 200 лет растет лиственница. Фото: Max-канал Юрия Шалабаева