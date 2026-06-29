846 выпускников Нижнего Новгорода окончили школу на отлично

В этом году 846 человек окончили школу на «отлично». Фото: Социальные сети Юрий Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается пора выпускных. Всего в этом выпускаются 6207 человек, 846 из них окончили школу на «отлично». По сравнению с прошлым годом количество отличников возросло на 116 человек. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава города, в настоящее время 96 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл. При этом девятерым школьникам удалось набрать по 200 баллов за два предмета. Также один выпускник Илья Ковалев получил 300 баллов за три экзамена – по русскому языку, математике и физике. Как рассказал выпускник «Комсомолке», еще в девятом классе он определился с будущей профессией и стал серьезно готовиться.

Илья Ковалев окончил нижегородский лицей №38. По его мнению, отличные оценки и хорошие знания по предметам – в том числе заслуга учителей. Помимо активных занятий в школе, мальчик брал дополнительные уроки у репетитора по русскому, а также посещал онлайн-школу «Сколково».

Высокие баллы за ЕГЭ открыли для Ильи двери к профессии мечты. Он намерен поступить в МГТУ имени Баумана в Москве и связать свою жизнь с ракетостроением.

– В будущем я мечтаю стать космонавтом и полететь в космос. Поэтому я не только уделяю время учебе, но и занимаюсь спортом, чтобы физически быть готовым к полетам – бегаю, делаю упражнения, отжимаюсь и занимаюсь на турниках. Ну, и ментально, конечно, готовлюсь, – поделился выпускник.

Корреспондент «КП-Нижний Новгород» поговорил и с другими выпускниками, которым удалось получить заветные 100 баллов на ЕГЭ. Многие из них заранее выбрали свою будущую профессию, а подготовиться к экзаменам им помог упорный труд и поддержка близких.