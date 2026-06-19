«Нельзя забывать о жизни вне учебы»: Нижегородские выпускники раскрыли секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов

Каждый выпускник мечтает получить наивысший балл на ЕГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На подготовку к ЕГЭ уходят целые месяцы и даже годы, а получить наивысший балл мечтает каждый выпускник. Ведь «сотка» – это не только красивая цифра и почет, но и дополнительное преимущество при поступлении в вуз на бюджет. В Нижегородской области наивысший балл получили 144 выпускника, десять из которых сдали на 100 баллов сразу два экзамена. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из них и узнала, как проходили экзамены и как получить «сотку» на ЕГЭ.

«В 100 баллах заслуга всего моего окружения»

Когда подготовка к экзамену только начинается, школьники ощущают в себе большие возможности. Погружаясь в тесты, заучивание терминов и формул, они теряют веру в себя, и, кажется, достичь желаемого результата нереально. С подобным столкнулась ученица школы №120 Рози Гапоян.

Начав готовиться к ЕГЭ по истории, девушка надеялась получить больше 80 баллов. Но постепенно ожидания стали разбиваться о строгий график подготовки и большой объем материалов. И эти 80 баллов уже казались чем-то фантастическим. Справиться и достичь наивысшего результата ей, как ни странно, помогли друзья.

– В результате на ЕГЭ есть как моя заслуга, так и заслуга всего моего окружения. Я всегда считала, что окружающие люди должны быть лучше меня, чтобы я могла на них равняться. Все мои друзья, которых я встретила в ходе подготовки к ЕГЭ, всегда были в чем-то лучше: знали больше, готовились дольше, трудились упорнее. Смотря на них, я начинала прикладывать больше усилий, – сказала Рози Гапоян.

Выходя из экзаменационного кабинета, Рози была уверена, что смогла набрать больше 87 баллов. Но в этот раз она себя оценила скромно, в итоге получив по истории 100 баллов.

В получении наивысшего результата сомнений не было

Выбор дополнительного предмета для сдачи экзамена зависит не только от критериев вуза для поступления. Часто бывает, что любовь к школьному предмету перерастает в желание связать с этим направлением жизнь.

Так было у Арсения Шпенкова, ученика школы №7 города Дзержинска.

Любовь к науке о веществах и их строении ему передалась от бабушки с дедушкой, которые были химиками. В 9 классе ради углубленного изучения предмета он даже сменил школу. Поэтому и определяться с предметом по выбору долго не пришлось. Не было у Арсения и сомнений в том, что он сдаст экзамен на 100 баллов. Однако химия была не единственным предметом, по которому выпускник хотел добиться высокого результата. Ставки были сделаны и на предмет из списка обязательных – русский язык.

– По русскому я ставил себе цель: набрать 90 баллов, – вспоминает Арсений Шпенков. – Я усердно готовился к каждому заданию, а сочинения у меня всегда получалось писать хорошо. Тем не менее я очень удивился и обрадовался, когда набрал 100 баллов.

Но залог успеха не в постоянной зубрежке, считает Арсений. Порой для высокого результата гораздо важнее не дать себе «перегореть».

– Давать нагрузку себе нужно, но терять интерес к своим предметам нельзя. Есть жизнь помимо учебы, и о ней ни в коем случае нельзя забывать.

О будущей профессии Арсений пока только думает, но выпускник уже точно знает, что в университете будет изучать химию.

Основной период сдачи ЕГЭ уже завершен. Фото: Ольга ЮШКОВА.

«О баллах не думала до самого экзамена»

С гуманитарным направлением и литературой, в частности, свою жизнь хочет связать выпускница лицея №165 Маргарита Жукова. К поступлению на филологический факультет она начала готовиться еще в 9 классе. Тогда она выбрала литературу для сдачи ОГЭ.

– Выбрать литературу для сдачи ОГЭ было хорошим решением. Тогда я начала развивать определенные навыки, которые пригодились в ЕГЭ, – рассказала Маргарита Жукова.

Через год подготовка стала серьезнее: Маргарита заучивала стихотворения, анализировала сюжеты произведений, заранее выстраивала схему ответа на экзамене. Усердная работа помогла девушке спокойно сдать экзамен, который к тому же был первым.

– Когда нам раздали работы, я полностью сконцентрировалась на выполнении, хотя до экзамена испытывала тревогу. Мне кажется, что я не до конца осознавала, что пишу настоящий ЕГЭ.

О возможных баллах девушка не думала до самого экзамена. Наивысший результат стал отражением организованной работы и большой любви к предмету, считает Маргарита.

Отметим, основной период сдачи ЕГЭ уже завершен. Те, кто в это время не присутствовал на экзаменах из-за болезни или совпадения дат по выбранным предметам, смогут пройти аттестацию в резервные дни – с 22 по 25 июня.

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