Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
19 июня 2026 16:05

«Нельзя забывать о жизни вне учебы»: Нижегородские выпускники раскрыли секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов

144 нижегородских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Каждый выпускник мечтает получить наивысший балл на ЕГЭ.

Каждый выпускник мечтает получить наивысший балл на ЕГЭ.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На подготовку к ЕГЭ уходят целые месяцы и даже годы, а получить наивысший балл мечтает каждый выпускник. Ведь «сотка» – это не только красивая цифра и почет, но и дополнительное преимущество при поступлении в вуз на бюджет. В Нижегородской области наивысший балл получили 144 выпускника, десять из которых сдали на 100 баллов сразу два экзамена. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из них и узнала, как проходили экзамены и как получить «сотку» на ЕГЭ.

«В 100 баллах заслуга всего моего окружения»

Когда подготовка к экзамену только начинается, школьники ощущают в себе большие возможности. Погружаясь в тесты, заучивание терминов и формул, они теряют веру в себя, и, кажется, достичь желаемого результата нереально. С подобным столкнулась ученица школы №120 Рози Гапоян.

Начав готовиться к ЕГЭ по истории, девушка надеялась получить больше 80 баллов. Но постепенно ожидания стали разбиваться о строгий график подготовки и большой объем материалов. И эти 80 баллов уже казались чем-то фантастическим. Справиться и достичь наивысшего результата ей, как ни странно, помогли друзья.

– В результате на ЕГЭ есть как моя заслуга, так и заслуга всего моего окружения. Я всегда считала, что окружающие люди должны быть лучше меня, чтобы я могла на них равняться. Все мои друзья, которых я встретила в ходе подготовки к ЕГЭ, всегда были в чем-то лучше: знали больше, готовились дольше, трудились упорнее. Смотря на них, я начинала прикладывать больше усилий, – сказала Рози Гапоян.

Выходя из экзаменационного кабинета, Рози была уверена, что смогла набрать больше 87 баллов. Но в этот раз она себя оценила скромно, в итоге получив по истории 100 баллов.

В получении наивысшего результата сомнений не было

Выбор дополнительного предмета для сдачи экзамена зависит не только от критериев вуза для поступления. Часто бывает, что любовь к школьному предмету перерастает в желание связать с этим направлением жизнь.

Так было у Арсения Шпенкова, ученика школы №7 города Дзержинска.

Любовь к науке о веществах и их строении ему передалась от бабушки с дедушкой, которые были химиками. В 9 классе ради углубленного изучения предмета он даже сменил школу. Поэтому и определяться с предметом по выбору долго не пришлось. Не было у Арсения и сомнений в том, что он сдаст экзамен на 100 баллов. Однако химия была не единственным предметом, по которому выпускник хотел добиться высокого результата. Ставки были сделаны и на предмет из списка обязательных – русский язык.

– По русскому я ставил себе цель: набрать 90 баллов, – вспоминает Арсений Шпенков. – Я усердно готовился к каждому заданию, а сочинения у меня всегда получалось писать хорошо. Тем не менее я очень удивился и обрадовался, когда набрал 100 баллов.

Но залог успеха не в постоянной зубрежке, считает Арсений. Порой для высокого результата гораздо важнее не дать себе «перегореть».

– Давать нагрузку себе нужно, но терять интерес к своим предметам нельзя. Есть жизнь помимо учебы, и о ней ни в коем случае нельзя забывать.

О будущей профессии Арсений пока только думает, но выпускник уже точно знает, что в университете будет изучать химию.

Основной период сдачи ЕГЭ уже завершен.

Основной период сдачи ЕГЭ уже завершен.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

«О баллах не думала до самого экзамена»

С гуманитарным направлением и литературой, в частности, свою жизнь хочет связать выпускница лицея №165 Маргарита Жукова. К поступлению на филологический факультет она начала готовиться еще в 9 классе. Тогда она выбрала литературу для сдачи ОГЭ.

– Выбрать литературу для сдачи ОГЭ было хорошим решением. Тогда я начала развивать определенные навыки, которые пригодились в ЕГЭ, – рассказала Маргарита Жукова.

Через год подготовка стала серьезнее: Маргарита заучивала стихотворения, анализировала сюжеты произведений, заранее выстраивала схему ответа на экзамене. Усердная работа помогла девушке спокойно сдать экзамен, который к тому же был первым.

– Когда нам раздали работы, я полностью сконцентрировалась на выполнении, хотя до экзамена испытывала тревогу. Мне кажется, что я не до конца осознавала, что пишу настоящий ЕГЭ.

О возможных баллах девушка не думала до самого экзамена. Наивысший результат стал отражением организованной работы и большой любви к предмету, считает Маргарита.

Отметим, основной период сдачи ЕГЭ уже завершен. Те, кто в это время не присутствовал на экзаменах из-за болезни или совпадения дат по выбранным предметам, смогут пройти аттестацию в резервные дни – с 22 по 25 июня.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен