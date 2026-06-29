«Задача – вернуться в РПЛ»: Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин рассказал о планах на новый сезон

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» активно готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» активно готовится к новому сезону. В конце прошлого команда вылетела из Российской Премьер-Лиги и теперь будет играть в Первой лиге. На недавней открытой тренировке главный тренер Вадим Гаранин заявил о том, что клуб намерен вернуться в РПЛ. Для достижения этой цели будут использоваться все доступные средства.

– Задача только одна – вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Регион, город, стадион, болельщики. Это должен быть клуб Премьер-лиги. У нас всё подчинено этой цели. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жёсткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу, и ко всем работникам клуба. Цель одна, – сказал Вадим Гаранин.

В связи с переходом в Первую лигу клуб переживает масштабное обновление. Состав покинули оба сменщика основного вратаря – Вадим Лукьянов и Егор Кошкин. При этом к нижегородцам присоединился голкипер Ислам Имамов.

Одним из самых заметных расставаний стал уход атакующего полузащитника Реналдо Сефаса. В его контракте была прописана фиксированная сумма выкупа, и клуб не мог удержать игрока. Тренер объяснил, что при всех атакующих талантах Сефаса, важную роль играют его действия в защите, которыми тренерский состав «Пари НН» остался недоволен.

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне руководство клуба делает ставку на молодых футболистов. Это обусловлено, в том числе, регламентом Первой лиги.

– У нас собралось большое количество талантливых молодых игроков. Это будущее клуба, – сказал Вадим Гаранин, при этом добавив, что состав еще изменится. К команде могут присоединиться новые игроки, а также ее могут покинуть футболисты основного состава.

Новый сезон «Пари НН» начнёт матчем против «Ротора», и тренер пообещал детально разобрать соперника, который, как и сам нижегородский клуб, серьёзно обновился. От того, как команда стартует, будет зависеть многое.

– Для нас первый тур будет особняком стоять. Важно то, как мы начнем сезон, – сказал главный тренер.