«Мы провалили не игру, мы провалил сезон»: «Пари НН» вылетело из РПЛ после ничьей в матче с «Рубином»

Матч между "Пари НН" и "Рубином" завершился со счетом 2:2. Фото: "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» после упорной борьбы вылетел из Российской премьер-лиги. В последнем туре команда сыграла вничью с казанским «Рубином», но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за переходные матчи. Как прошел последний матч и что ждет команду дальше, рассказываем в материале «КП-Нижний Новгород».

Боевая ничья, которая не спасла

Матч с казанским «Рубином» был для «Пари НН» решающим, что сказывалось на общем состоянии команды. Уже на 15 й минуте полузащитник «Рубина» Безруков закрутил мяч в дальний угол – 1:0. Нижегородцы пришли в себя ближе к перерыву, но в начале второго тайма случилась настоящая беда: защитник Каккоев срезал мяч в собственные ворота – 0:2.

Тренерский штаб бросил в бой нападающего Грулёва, и тот перевернул игру. На 61 й минуте он пробил точно в ближний угол, а уже через четыре минуты оформил дубль – 2:2. Ненадолго нижегородцы поверили в чудо, однако в конце Бальбоа выбежал один на один с вратарём, но не попал в створ. «Пари НН» давил до последней секунды, однако решающего гола так и не случилось. Ничья 2:2 отправила команду в Первую лигу.

Итоги матча подвели главный тренер «Пари НН» и руководство клуба. Вадим Гаранин признал, что команде не хватило психологической устойчивости в самые важные моменты сезона.

– К сожалению, именно с этой командой не только у меня, но и у другого тренера работать не получится, потому что достаточно много игроков её покинет. Это больно. Мы видели, что игроки могут, и когда они ментально готовы, то показывают совсем другой футбол – такой, как был во втором тайме сегодня, – сказал он.

Гаранин отдельно поблагодарил болельщиков, которые приехали в Казань и после матча скандировали «Молодцы». По его словам, после пропущенного гола команда перестроилась и полтора тайма играла так, как требует уровень Премьер-лиги.

Генеральный директор клуба Василий Карасев также высказался об итогах матча. Он отметил, что поражение команды – это общая ответственность.

– Мы провалили не сегодняшнюю игру… Надо признать, что мы провалили сезон. Ответственность за это лежит на всех: на тренерах, на футболистах и на руководстве клуба, а в первую очередь – на мне, – заявил он.

По итогам матча команда вылетает из РПЛ. Фото: "Пари НН"

«Пари НН» чудом остался в РПЛ год назад

Нижегородский клуб в конце прошлого сезона оказался в РПЛ по счастливой случайности. По итогам матчей команда занимала 13-е место и должна была играть переходные матчи. Однако подмосковные «Химки», занявшие 12 ю строчку, не сумели получить лицензию для участия в элитном дивизионе. Бюро исполкома РФС провело голосование за включение «Пари НН» в состав участников РПЛ. Так Нижний Новгород получил путёвку в сезон 2025-2026 в числе элиты.

Перед командой стояла непростая задача по удержанию своего места в РПЛ. Тогда ставку сделали на 37 летнего Алексея Шпилевского, подписав с ним трёхлетний контракт. Тренер приехал с чемпионскими титулами из казахстанского «Кайрата» и кипрского «Ариса», а также с победой в Суперкубке Кипра. Он проповедовал современный интенсивный футбол с немецкой школой, и от него ждали перезагрузки. Однако реальность оказалась суровее: 22 поражения в 33 матчах и в апреле 2026 года контракт расторгли по обоюдному согласию за три тура до конца сезона.

Спасать «Пари НН» пришел Вадим Гаранин. Он старше Шпилевского и имеет внушительный спортивный опыт. Ранее он работал в Медиалиге с командой Lit Energy, где из 37 официальных матчей выиграл 27. Специалист трудился в «Сочи» в РПЛ и выводил красноярский «Енисей» в полуфинал Кубка России. Тем не менее, Гаранину не хватило времени для тщательной подготовки команды.

Напомним, что накануне решающего матча напряжение в команде достигло максимальной точки. Во время игры с ЦСКА после пропущенного гола вратарь «Пари НН» Никита Медведев обматерил болельщиков, растянувших плакат в поддержку бывшего тренера Шпилевского. Спустя несколько дней он принес свои извинения, спортсмена оштрафовали, а также он оплатил болельщикам автобус в Казань.

Что ждет «Пари НН» дальше?

Сейчас «Пари НН» стоит на пороге большой перестройки. По словам Василия Карасева, клуб в ближайшие дни представит информацию о том, в каком виде продолжит существование. Предположительно, состав серьёзно обновится: многих лидеров команда, скорее всего, потеряет.

– Сейчас вокруг клуба много тревоги и разговоров о будущем. Я не буду давать пустых обещаний. В ближайшие дни мы выйдем с информацией, в каком виде клуб сможет существовать дальше. Но что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть. Этот город достоин своей команды, – заявил гендиректор «Пари НН».