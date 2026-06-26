ФК «Пари НН» сыграет с «Ротором» в начале сезона Первой лиги. Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Пари НН» сыграет с волгоградским «Ротором» в начале сезона Первой лиги. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги.

Нижегородский «Пари НН» и волгоградский «Ротор» встретятся на матче первого тура Лиги PARI 2026/27. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Также известно, что во втором туре нижегородский футбольный клуб выйдет на поле с ФК «КАМАЗ», в третьем сыграет с «Челябинском», а в четвертом примет дома ФК «Шинник».

Отметим, матчи первого тура турнира пройдут уже 11 июля.

Ранее сообщалось о том, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обменял игроков с екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Динамо».

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