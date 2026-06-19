Из чумазого котенка Геркулес превратился в настоящего красавца. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Прошлой весной Нижегородскую область потрясла история о пожилой преподавательнице университета и её сыне, которого многие горожане знали по странной одежде — шинели в пол и картузу. Летом 2024 года на его даче в поселке Лукино обнаружили живодерню с десятками истощённых собак и кошек, часть из которых спасти не удалось — на территории нашли мёртвых щенков и использованные шприцы. Мать открестилась от происходящего, полиция проводила проверку, но дело так ничем и не закончилось. Почти через год выяснилось, что у семьи есть ещё одна квартира в Нижнем Новгороде. Когда её вскрыли, присутствующих сразил трупный запах — внутри обнаружили 13 трупов котят, одного мертвого щенка и банку с фрагментами тел животных, у кошек были выколоты глаза, а также найдена гора ампул из-под неизвестного препарата.

Геркулес (крайний слева) был одним из узников живодерни. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Животные, которым удалось выжить в той страшной квартире, попали в приют. Спустя пару месяцев одного из котят забрал к себе глава Городецкого округа Александр Мудров. Серого малыша назвали Герой, или Геркулесом.

- И хоть был он юн и мал, за кошачьими плечами было натуральное выживание в квартире у живодера. Чтобы малыш почувствовал себя в безопасности и начал доверять, понадобилось время и безусловная любовь каждого из членов нашей семьи. Сегодня Геркулес проживает свою лучшую жизнь, — рассказывал тогда Мудров. Он публиковал трогательные кадры: супруга и маленькая дочка держат на руках крошечного серого котёнка.

Гера стал любимцем семьи Мудровых. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

На днях живодеру в шинели вынесли приговор — мужчину освободили от уголовной ответственности из-за невменяемости и отправили на принудительное лечение. В ответ на это Александр Мудров написал философский пост и показал фотографии Геркулеса «до и после». На снимках — невероятное преображение: грязный, чумазый котенок превратился в холеного красавца с любопытными желтыми глазами. В историях опубликовано еще больше кадров: котик нежится вверх пузиком в лежанке, а затем с комфортом отдыхает на хозяйской кровати. Очевидно, что хвостатый родился под счастливой звездой.

Котейка проживает свою лучшую жизнь. Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

- Каждое живое существо имеет право на достойную жизнь и любовь. У всех должен быть шанс. Людям распоряжаться возможностями проще. Собачкам и котикам — нет. Будем человечны, добры и творить хорошее с чистым сердцем. Развивайте в себе сострадание и милосердие, — написал Александр Мудров.

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