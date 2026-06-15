От уголовной ответственности освободили: Нижегородскому живодеру в шинели вынесли приговор

Нижегородского живодера в шинели отправили на принудительное лечение. ФОТО: Зоопатруль НН.

В Нижнем Новгороде вынесли приговор живодеру в шинели. По решению Советского районного суда мужчину освободили от уголовной ответственности. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Напомним, история нижегородского живодера прогремела на весь город в апреле прошлого года. Тогда в квартире на улице Надежды Сусловой, где мужчина проживал со своей матерью, волонтеры обнаружили десятки трупов животных. Часть из них разлагались прямо на полу, по комнатам летали мухи, а с потолка падали тараканы.

Но то, что волонтеры увидели в холодильнике, повергло их в еще больший шок. На полках стояли баночки с ушками, лапками и хвостиками котят. На каждой такой баночке аккуратно была выведена надпись, гласившая о том, когда животное было взято и когда умерло. Всего в злополучной квартире обнаружили 13 трупов котят, одного мертвого щенка и банку с фрагментами тел животных. В том, что четвероногие были зверски замучены, сомнений нет: у кошек были выколоты глаза. Кроме того, общественники обнаружили целую гору ампул из-под неизвестного препарата.

Хозяйка квартиры и мать живодера Галина Петрова на момент происходивших событий являлась доктором юридических наук и профессором юридического факультета ННГУ им. Лобачевского. Ужасы, которые творились за дверями ее квартиры, и о которых она наверняка знала, плохо вяжутся с образом кроткой пожилой женщины, которая едва слышно разговаривает и всё время улыбается. Когда силовики вскрывали жилище, она стояла с томиком Корана и созерцала происходящее. А затем и вовсе заявила, что все трупы животных ей подкинули. Тем не менее, ее сына Андрея после произошедшего забрали в психиатрическую больницу .

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. А мать «шинели» Галина Петрова, в квартире которой нашли разлагающиеся трупы замученных животных, проходит по делу как свидетель.

Спустя год сбора доказательной базы и свидетельских показаний обвиняемому в жестоком обращении с животными Андрею Петрову вынесли приговор.

По решению Советского районного суда его освободили от уголовной ответственности из-за невменяемости и направили на принудительное лечение. Вещественные доказательства, среди которых несколько ножей, банка с частями тела животного и большое количество капсул с разнообразными препаратами будут уничтожены.

Мать живодера в шинели Галина Петрова после оглашения приговора закрыла лицо руками и с благодарностью обратилась к Богу. Возможно, женщина захочет подать апелляцию, чтобы освободить сына от обязательного лечения.

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