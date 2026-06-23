Готовность террасного парка в Нижнем Новгороде составляет 65%

Завершить работы по строительству террасного парка в Нижнем Новгороде планируют к ноябрю 2026 года. Фото: Архитектурное бюро «ГОРА».

В Нижнем Новгороде продолжается реализация крупного проекта по созданию террасного парка в историческом Почаинском овраге. Несмотря на временные организационные сложности, строительные работы на объекте не останавливались. Сейчас основные усилия подрядчиков сосредоточены на возведении ключевого инфраструктурного элемента — пешеходного моста.

По данным муниципального казенного учреждения «ГУММиД», общая техническая готовность объекта на сегодняшний день оценивается в 65%. Это значит, что основная инженерная часть проекта находится в активной стадии завершения. Впереди у строителей - комплексное благоустройство прилегающей территории, масштабное озеленение склонов и установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, смотровых площадок и элементов освещения.

В настоящее время работы ведутся в соответствии с заключенным договором между акционерными обществами «ДиРОН» и «Крокус» . Сейчас специалисты сосредоточены на монтаже пешеходной переправы, которая станет важной связующей артерией между верхней и нижней частями будущего парка. После того как основные строительно-монтажные работы по мосту будут завершены, подрядчик перейдет к этапам озеленения и установки МАФов.

Напомним, строительство уникальной рекреационной зоны в Почаинском овраге стартовало еще в конце 2023 года. Изначально проект планировалось завершить осенью 2025 года, однако сроки были скорректированы. Согласно актуальному графику, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на ноябрь 2026 года.

Проект парка предполагает создание двухуровневого пространства с учетом сложного рельефа оврага. Здесь появятся непрерывные пешеходные маршруты и велодорожки, а также зоны для тихого отдыха и спортивных активностей. Одним из ключевых архитектурных решений станет пешеходный тоннель, который соединит верхнюю и нижнюю террасы парка, проходя под Лыковой дамбой.