Подземный тоннель, природный скейт-парк и пруд: Как изменится Почаинский овраг в Нижнем Новгороде

На реализацию проекта понадобится 1,640 миллиарда рублей. Фото: Архитектурное бюро «ГОРА».

Почаинский овраг – это настоящий тихий и зелёный островок в центре Нижнего Новгорода, откуда открываются красивые виды и где поют соловьи. Это место очень ценно для нижегородцев, несмотря на то, что сейчас территория представляет собой весьма печальное зрелище: запущенные склоны, разросшиеся кусты и неприглядные дворы. В скором времени ситуация здесь должна измениться, ведь архитекторы уже не только создали проект благоустройства, но и направили его на госэкспертизу.

Благоустройство обойдется в 1,6 млрд рублей

– Планируем выйти на заключение контракта по реализации проекта в начале или середине ноября текущего года, – рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородского области Марина Ракова. – Малые проекты Започаинья уже реализованы, теперь мы потихонечку продвигаемся к реальному осуществлению намеченных планов. Террасный парк в Почаинском овраге изначально позиционировался как главная смысловая ось, как важный ключевой проект для этой территории.

Вид сверху на амфитеатр. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Почаинский овраг – это самый длинный овраг в городе, который находится в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, Малой Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской. Он также протянулся почти до самого Кремля и доходит чуть ли не до улицы Рождественской.

Создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкция коллектора дождевой канализации и работы по инженерной защите склонов будут проводить в 2022-2023 годах. Тем временем в 2024 году, возможно, будут вестись ландшафтные работы и работы по озеленению. На все эти цели понадобится 1,640 миллиарда рублей. Известно, что по данным на 1 августа освоено 42,385 миллиона рублей.

План. Фото: Архитектурное бюро «ГОРА».

Существующие проблемы

Почаинский овраг срочно требует преобразований, так как проблем здесь много. Например, сама территория не ухожена, здесь нет благоустроенных дорожек и освещения, повсюду аварийные деревья и мусор, а также гуляют маргинальные личности. А ещё не стоит забывать об угрозе оползней.

Так как горожане приветствуют максимальное сохранение оврага в том виде, в каком он есть сейчас, то архитекторы взяли за основу метод, предполагающий максимальное использование особенностей рельефа.

Велодорожка, галерея и другие объекты

Предполагается, что на территории Почаинского оврага будет несколько смотровых площадок, две игровые зоны для детей, разместится здесь также природный скейт-парк. Будет обустроена и специальная галерея Харитонова, посвящённая нижегородской архитектурной школе. По верхнему уровню оврага организуют велодорожку для любителей ехать в горку.

– Активные зоны сконцентрируются в самой широкой части оврага и ближе к Лыковой дамбе и дорогам, но большая часть в проекте отдаётся природе и прогулочным зона с тихим отдыхом для созерцания, – объяснила представитель архитектурного бюро «ГОРА» Мария Юдина.

Главная площадь. Фото: Архитектурное бюро «ГОРА».

Будет создана и основная площадь Почаинского оврага с амфитеатром и небольшим прудом. Останется на территории парка и трансформаторная подстанция – техническое сооружение, одна из стен которого будет задействована как летний кинотеатр. Естественно, не обойтись в овраге без обустройства освещения и системы видеонаблюдения.

В начале оврага приведут в порядок студенческий сквер, здесь же размещается вход на территорию оврага со стороны улицы Ильинской и появится небольшая парковка. Специальные подъезды и парковка разместятся и в районе Лыковой дамбы, также обустроят заезд с улицы Малой Покровской.

Смотровая площадка со спуском в овраг. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пешеходный тоннель

– Ещё один важный элемент благоустройства – пешеходный тоннель под улицей Добролюбова, который свяжет две части оврага, которые сейчас разделены из-за прохождения через них дороги, – поделилась архитектор. – Объект недешевый и непрост в исполнении, но нужен для формирования единой пешеходной зоны, позволяющей нижегородцам при прогулке по оврагу не выходить на территорию городской застройки.

Выход из тоннеля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Тоннель планируется однопролётный: 73,6 метра в длину, 2,75 метра в высоту и 4, 20 в ширину. Технология строительства предусматривает сохранение автомобильного и трамвайного движения на период работ.

Оползни в Почаинском овраге: как быть?

Овраги – это оползнеопасные объекты, и Почаинский овраг – не исключение. На его бортах есть следы старых и новых оползневых образований, склоны частично заросли деревьями, наиболее пониженные участки заболочены. Так, специалисты вспомнили оползни уже происходящие на территории оврага: один произошёл у школы №113, другой недалеко от театральной лестницы, пугающий оползень был и на левом склоне оврага в районе ЖК «Сердце Нижнего».

Оползни. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Состояние сетей ливневой канализации и дренажных систем крайне плачевное, замечены локальные просадки, многочисленные дефекты, смещение секций, разрушение камер. Износ достигает 90 процентов. Это состояние является опасным для существующих объектов капитального строительства, – рассказал и.о. проректора по научной работе ННГАСУ Илья Соболь. – Необходима реконструкция коллектора дождевой канализации и выполнение сложных противооползневых сооружений – обустройство подпорных стенок, нагельных укреплений склонов, строительство новых коллекторов дождевой канализации, дренажных сооружений.

Десткая площадка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, при строительстве ЖК «Сердце Нижнего» было произведено сильное техногенное вмешательство, которое повлияло на природу и изначальные формы рельефа Почаинского оврага.

– Практически была истреблена вся зеленая растительность на левом склоне выше студенческого мостика, – подчеркнул Илья Соболь.

Вырубка при строительстве ЖК. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пешеходный мост и новые дороги

В аварийном состоянии находится и пешеходный мост через овраг. Его длина достигает 77,8 метра, а ширина 4,8 метра. Специалисты обнаружили деформации, трещины и разрушения в фундаменте, основании и всей остальной конструкции. Проектом предусмотрена полная реконструкция сооружения.

Пешеходный мост. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Не трогая и максимально сохраняя растительность, планируется строительство дороги на участке улицы Архитектора Харитонова от Малой Покровской до Университетского переулка. Появится дорога и на съезде с улицы Добролюбова в Почаинский овраг.

Озеленение и снос домов

Сейчас большая часть зеленых насаждений в Почаинском овраге – клён ясенелистный и остролистный, вязы. Часть деревьев аварийные и будут вырублены, но к высадке планируется 1322 деревьев, 10 755 кустарников и 125 879 многолетних травянистых растений.

Мост и места для отдыха. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, в зону создания террасного парка в Почаинском овраге попадает шесть жилых домов и 10 нежилых зданий. Администрация в настоящий момент ведет переговоры по выкупу имущества с собственниками.

– В зону работ попадают шесть жилых домов, среди них 3 частных, и 3 многоквартирных дома. Частные дома находятся в переулке Лудильный – дома №1, 4 и 8. Многоквартирные дома стоят в переулке Лудильный, их номера №2А, 2Б и 3. Всего на данной территории проживает 12 семей (31 человек), – уточнила председатель КУГИиЗР администрации города Нижнего Новгорода Светлана Помпаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!