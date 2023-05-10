Минстрой разрешил строительство террасного парка в Нижнем Новгороде

Так будет выглядеть террасный парк в Почаинском овраге. Фото: архитектурное бюро "Гора"

Нижегородское министерство строительства выдало разрешение на строительство террасного парка в Нижнем Новгороде. Соответствующие документы опубликовали на сайте ведомства.

По информации из документа, застройщиком выступит МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». В рамках проекта также проведут работы по укреплению оврага и реконструкцию коллектора ливневки. Территориально террасный парк будет расположен в Почаинском овраге на границах улиц Ильинской, Малой Покровской, Большой Покровской и Почаинской.

Напомним, ранее Совет по земельным и имущественным отношениям согласовали участок под создание террасного парка в Почаинском овраге. Площадь участка, который планируется благоустроить, составляет 25 тысяч квадратных метров. В парке появятся велодорожка, амфитеатр, небольшой пруд, активные зоны и зоны тихого отдыха.