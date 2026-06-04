Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2026 11:51

Потепление до +24 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Также в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков
Екатерина МАРКЕЛОВА
Потепление до +24 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные.

Потепление до +24 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные.

Фото: АНО «Центр 800».

В ближайшие выходные, с 5 по 7 июня, в Нижний Новгород придет небольшое потепление. Также в эти дни синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков.

В пятницу, 5 июня, нижегородцев ожидает ясное утро с температурой +15. К обеду воздух прогреется до +20 градусов, а небо затянется облаками. К вечеру вновь установится солнечная погода. Столбики термометров чуть упадут до +18.

В субботу, 6 июня, весь день будет светить солнце. Утром ожидается около +16 градусов, днем температура поднимется до +21, а к вечеру задержится на отметке +19. Такая погода идеально подойдет для прогулок по центру Нижнего Новгорода. Тем более, что для комфортного возвращения домой запустили ночные автобусы, работу которых проверила «Комсомолка».

Воскресенье, 7 июня, станет самым теплым днем недели. Первая половина дня будет пасмурной, однако воздух прогреется почти до +24. Ближе к вечеру облака разойдутся, давая дорогу закатному солнцу. Температура при этом установится на идеальной отметке +21.

Уже на следующей неделе в Нижний Новгород придут затяжные дожди, которые не прекратятся почти до середины месяца. В целом, по данным Гидрометцентра, июнь не планирует быть аномально жарким. Среднемесячная температура, скорее всего, не превысит +18 градусов, а количество осадков ожидается в пределах 60–80 мм.