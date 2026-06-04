"Комсомолка" протестировала ночные автобусы в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде с 1 июня запустили ночные автобусы. Всего работают четыре маршрута в разных частях города. Они будут курсировать с 22:00 до 02:00 до 30 сентября. Корреспондент «Комсомолки» протестировал новый транспорт. Рассказываем, в какие направления можно уехать на ночных автобусах и соблюдают ли они заявленное расписание.

Куда можно уехать на ночных автобусах?

Всего в городе работает четыре ночных маршрута. Они покрывают основные направления, где нет метро и куда тяжело уехать в вечерние часы на обычном общественном транспорте. Маршруты всех автобусов проходят через площадь Минина – главное место проведения городских мероприятий.

Все маршруты начных автобусов включают площадь Минина. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Как проводила проверку «Комсомолка»

Для проверки корреспондент «КП-Нижний Новгород» отправился на главную площадь города – Минина и Пожарского. Такой выбор был сделан не случайно, ведь именно здесь проходит большинство городских мероприятий. Кроме того, это одно из главных туристических мест столицы Приволжья: рядом прогулочная Большая Покровская, Верхневолжская набережная, Нижегородский кремль и другие достопримечательности. В связи с такой популярностью площади она есть на маршруте у всех четырех автобусов.

Согласно расписанию Центра развития транспортных систем, на площадь Минина ночные автобусы должны были приехать по следующему графику.

В основном проверенные автобусы приезжали по расписанию. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

22:20. Остановка у фонтана. Первым проверку проходил автобус №160 в сторону метро «Парк культуры». На остановку он подошёл минута в минуту, забрал нескольких пассажиров и сразу тронулся. Никаких задержек.

23:02. Остановка около Дмитриевской башни Кремля. Автобус № 180 в сторону ЗКПД-4 прибыл на две минуты раньше графика, подождал и отъехал ровно в 23:04. Тут же, в 23:05, к той же остановке подъехал 160-й, направлявшийся в микрорайон Комсомольский, – тоже все строго по расписанию.

23:07–23:13. Остановка около второго корпуса НГПУ им К.Минина. Здесь ожидали 150-й в Верхние Печеры. По графику должен быть в 23:07, но реально подошёл только в 23:13. Опоздание составило шесть минут. Зато следующий автобус, № 180 в сторону ЖК «Цветы», прибыл практически вовремя, в 23:12, и сразу же наполнился пассажирами.

Результаты проверки

Пунктуальность. Пять из шести проверенных рейсов приехали точно по расписанию или с минимальным опережением. Единственным нарушителем стал автобус №150 в сторону Верхних Печер, задержавшийся на шесть минут. В целом для ночного транспорта результат достойный.

Количество пассажиров. Народу немного – в каждом автобусе по 5–7 человек. Исключением стал автобус №180 в ЖК «Цветы»: там заняли почти все сидячие места. Возможно, спрос сдерживает параллельная работа другого общественного транспорта, который ещё ходил в это время, однако в более поздние часы, вероятно, популярность ночных автобусов возрастет.

Чаще всего в салонах было немного пассажиров, однако в автобусе №180 людей оказалось много. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Информирование. На онлайн-картах и в приложениях для отслеживания автобусы не отображались. А вот на табло остановок время прибытия увидеть можно – на павильонах у Кремля и у НГПУ оно высвечивалось. У фонтана информационное табло молчало. Надеемся, в ближайшее время ситуация поменяется и отслеживать транспорт станет проще.

Автобусы отображались не на всех умных остановках. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Что говорят нижегородцы о ночных автобусах?

Уже в первые дни после запуска ночные автобусы вызвали оживлённые обсуждения в соцсетях. Не обошлось без нареканий. Один из пользователей сообщил, что в ночь со 2 на 3 июня сразу три машины нарушили расписание или схему движения: автобус 180-го маршрута отправился с конечной в Цветах на 8 минут раньше, 190-й пропустил остановку «Площадь Революции», проехав по улице Литвинова вместо Чкалова, а 160-й вместо улицы Горького пошёл по Белинского, оставив пассажиров без ТЮЗа, Диагностического центра и метро «Горьковская».

В Центре развития транспортных систем Нижегородской области отреагировали оперативно: с водительским составом провели дополнительный инструктаж, напомнив о необходимости строго соблюдать маршрут и расписание, и предупредили, что за повторные нарушения последуют дисциплинарные взыскания.

Вердикт «Комсомолки» по итогам проверки

Ночные автобусы действительно работают и делают это неплохо. При соблюдении графика они станут удачной заменой дорогостоящего такси для нижегородцев и гостей города и смогут помочь в возвращении домой после долгих летних прогулок.

Главный минус – отсутствие отслеживания на картах: без знания точного расписания легко пропустить рейс. Однако на ключевых остановках можно сориентироваться по табло.

На маршрутах работали новые автобусы, в салонах было чисто. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В целом впечатление осталось положительное. На маршрутах работают новые автобусы, в салонах чисто, расписание чаще соблюдается. Будем надеяться на скорое устранение неполадок. «Комсомолка» продолжит следить за развитием этого вида транспорта.

КОНКРЕТНО

Список ночных автобусов Нижнего Новгорода и их маршруты:

№ 150 «Микрорайон Верхние Печеры – Автовокзал «Щербинки»

Путь пролегает через улицы Богдановича, Верхне-Печерскую, Казанское шоссе, Родионова, Минина, площадь Минина и Пожарского, Нижневолжскую набережную, Похвалинский съезд, площадь Горького, Лядова и проспект Гагарина.

В будни от Верхних Печер отправляются четыре рейса (первый в 23:45, последний в 01:58), от Щербинок – тоже четыре (с 22:35 до 01:00). В выходные число выездов увеличивается до восьми и семи в каждом направлении, интервал сокращается до 20–30 минут. Первый рейс из Верхних Печер отправляется в 22:40, последний – в 01:58. С автовокзала «Щербинки» – в 21:40 и 01:00.

№ 160 «Микрорайон Комсомольский – Станция метро «Парк культуры»

Маршрут проходит от Старой Канавы и Героя Сутырина через Коминтерна, Бурнаковскую, Карла Маркса, Канавинский мост, Нижневолжскую набережную, Зеленский съезд, площадь Минина, Варварскую, площади Горького и Лядова, Окский съезд, Молитовскую, Баумана, проспект Ленина, Бусыгина, Дьяконова, Строкина, Краснодонцев, проспект Кирова и Октября до Парка культуры.

В будни из Комсомольского микрорайона автобусы стартуют в 21:45, 23:59, 00:25 и 01:15, прибывая на площадь Минина в 22:20, 00:34, 01:00 и 01:50. От Парка культуры идут три рейса: в 22:10, 22:45 и 23:25. В выходные из Комсомольского – шесть выездов примерно каждые 20–30 минут (первый – в 21:45, последний – в 01:40), обратно – четыре (первый – 22:10, последний – 23:55).

№ 180 «ЗКПД-4 – Микрорайон «Цветы»

Трасса проходит по проспекту Кораблестроителей, Светлоярской, Культуры, Коминтерна, Страж Революции, проспекту Героев, Московскому шоссе, Ивана Романова, Марата, Советской, Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, Зеленскому съезду, площади Минина, улице Минина, Белинского, Ванеева, Акварельной, Мечтателей, проспекту Героев Донбасса, Академика Сахарова и Цветочной.

В будни от ЗКПД-4 отправления в 22:15 и 00:10 (на Минина в 23:12 и 01:01), из Цветов – в 22:28 и 23:55. По выходным с ЗКПД-4 едут три автобуса (в 21:40, 22:10 и 23:55), из «Цветов» – четыре (в 21:40, 23:25, 00:05, 01:20).

№ 190 «ЖК «Торпедо» – Катер «Герой»

Маршрут проходит по улицам Бориса Видяева, Космическая, Мончегорская, Коломенская, Янки Купалы, Южное шоссе, Веденяпина, проспект Ленина, Октябрьской Революции, Чкалова, Советская, метромост, площади Горького, Минина, Зеленский съезд, Нижне-Волжская набережная.

В будни от ЖК «Торпедо» два рейса (23:50 и 01:35, прибытие на Минина в 00:55 и 02:40). В выходные из «Торпедо» выходят пять машин (первая в 21:30, последняя – в 00:20), от Катера «Герой» – шесть (первая в 21:25, последняя – в 01:40), интервал 30–40 минут.