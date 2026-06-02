Общество2 июня 2026 6:55

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в июне в Нижегородской области

Екатерина МАРКЕЛОВА
В июне количество осадков в Нижегородской области не превысит норму.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр не ожидает аномальной погоды в июне в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, средняя температура первого месяца лета, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от +16 до +18 градусов. Этот показатель приближен к среднемноголетним значениям. В пределах нормы находится и ожидаемое количество осадков – около 60-80 мм.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в начале июне в дневное время температура будет держаться на уровне +20…+23 градусов. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +12…+14 градусов. В основном погода будет дождливой. Редкие солнечные дни ожидаются не раньше середины месяца.

Настоящая летняя погода наступит ближе к концу июня. В эти дни дневная температура должна подняться до +25 градусов. На смену дождям придет солнце, которое будет радовать нижегородцев до конца месяца.