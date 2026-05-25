Синоптики рассказали, каким будет июнь в Нижегородской области

Стало известно, какая погода ждет нижегородцев в июне. По прогнозу Гидрометцентра России, опубликованному на сайте регионального МЧС, первый месяц лета будет прохладным и дождливым.

По данным ведомства, среднемесячная температура установится на уровне 16-18 градусов, что является нормой для региона. При этом количество осадков в июне превысит среднемноголетние значения в 60-80 мм.

По данным «Яндекс. Погоды», в июне действительно не ожидается большого количества теплых дней. Синоптики прогнозируют в основном дожди, однако в выходные дни периодически будет выходить солнце. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22 градусов, в ночные часы – от +9 до +12.

О холодном начале лета предупредил и метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, холодный финал весны предопределит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части Русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе не дотянет до нее полградуса.

Действительно, в конце мая после рекордной жары погода начала портиться. Первый град накрыл Нижний Новгород и Дзержинск еще в субботу, 23 мая. В тот день с неба летели глыбы размером с куриное яйцо. Это привело к повреждениям балконов и разбиты машинам.