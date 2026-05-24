Холодный финал весны: Погода в Нижнем Новгороде на неделе с 25 по 31 мая

Нижний Новгород прощается с аномальным майским зноем, который еще 20 мая успел побить вековой температурный рекорд и раскалить город до +30,4°C. Первая волна ливней уже обрушила на улицы около 70% месячной нормы осадков (28,2 мм) и сбила жару. Однако передышка будет недолгой: по прогнозам синоптиков центра «Фобос», вслед за прошедшим грозовым фронтом в регион прорвется полярный воздух. Вторая, куда более мощная волна похолодания стартует с началом новой недели и достигнет апогея к концу рабочей пятидневки.

Понедельник, 25 мая, откроет рабочую неделю хмурым небом и сыростью. Дожди будут идти в течение всего дня, так что солнца ждать не стоит. Холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Белым морем, вернет температуру в рамки климатической нормы: днем термометры покажут +19°C, вечером похолодает до +15, а ночью станет еще прохладнее - около +12. Понедельник окажется самым теплым днем этой семидневки, дальше ситуация пойдет на ухудшение.

Вторник будет похож на понедельник, но станет холоднее. Из-за плотных облаков дневная температура не превысит +14, что уже на 4–5 градусов ниже средних многолетних показателей. Дождь возьмет передышку лишь к ночи, когда столбики термометров опустятся до +8.

Среда, 27 мая, удержит циклонический характер погоды. Небо останется облачным, в течение всего дня продолжит моросить дождь. Ситуацию усугубит очень низкое атмосферное давление - показания барометров окажутся на 14–16 единиц ниже нормы. Днем воздух прогреется всего до +13…+15. В четверг, 28 мая, полярное вторжение продолжит набирать силу. Погода останется практически неизменной: плотные облака полностью скроют солнце, сырости добавят непрекращающиеся дожди, а температура воздуха днем составит те же +12…+14, отправляя нас в середину апреля.

Пятница, 29 мая, заберет титул самого холодного дня недели, когда арктическое воздействие достигнет своего пика. Днем столбики термометров поднимутся только до отметки +12. Вечером и ночью температура составит +11 и +9 соответственно.

Выходные, 30 и 31 мая, закроют календарную весну, но погода по-прежнему останется капризной. В субботу температура в городе будет колебаться от +9 ночью до +13 днем, пройдет небольшой дождь, а ветер поутихнет до двух метров в секунду. В воскресенье, в самый последний день мая, в городе наконец потеплеет: днем воздух прогреется до +17, хотя зонты прятать рано, на улице все еще будет мокро.

Как отмечает метеоролог Евгений Тишковец, холодный финал весны предопределит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части Русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе не дотянет до нее полградуса.