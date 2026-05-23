Разбитые машины, треснувшие стекла и град размером с яйцо: стихия обрушилась на Нижегородскую область

Крупный град побил машины, балконы и людей в Нижегородской области. Фото: Анжелика ЮДИЧЕВА.

Вечером 23 мая на Нижегородскую область обрушилась мощная гроза с крупным градом. Особенно сильно досталось Дзержинску – жители массово публикуют в соцсетях кадры ледяных глыб размером с куриное яйцо, разбитых машин и поврежденных балконов.

По словам очевидцев, стихия началась буквально за считанные секунды. Сначала небо прорезала яркая молния, а затем город накрыл ливень с градом.

– Людям прямо по головам прилетало. Мамы схватили детей подмышку и бегом под ближайшие козырьки, – рассказывают местные жители.

Одна женщина поделилась, что град застал ее в машине вместе с детьми:

– Дети начали кричать, по машине колотило страшно. Лобовое треснуло, где смогла бросила машину и побежала с детьми в кафе. Пока бежали, мне в лоб прилетело – теперь огромная шишка. Но главное было детей вывести, – пишет нижегородка.

Пострадали не только машины, но и дома. Жители сообщают о пробитых балконных откосах и вмятинах на крышах автомобилей. Многие машины получили серьезные повреждения.

– У всех авто капоты побило! – говорят очевидцы.

– Такой крупный град первый раз в жизни реально видел, а не по телевизору, – делятся впечатлениями дзержинцы.

После грозы один из местных жителей даже подобрал раненого голубя с поврежденным льдом крылом – птица оказалась домашней, с клеймом.

В Нижнем Новгороде улицы также затопило сильным ливнем, однако основной удар стихии пришелся именно на Дзержинск.