+30,4°С и новый рекорд: Нижний Новгород переписал температурный максимум 1934 года

Уже больше недели в Нижегородской области держится аномальная жара, и 20 мая она добралась до исторической отметки. В этот день воздух в Нижнем прогрелся до +30,4 градуса: такого 20 мая не видели 92 года. Предыдущий максимум в +30 держался еще с 1934-го. О новом рекорде рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара между тем накрыла не только столицу Приволжья. За сутки по всей стране насчитали два десятка обновленных максимумов, и семь из них пришлись на областные центры. Во Владимире воздух раскалился до +31,2 градуса, в Самаре до +31,4, в Костроме до +30,7. Даже Москва обновила рекорд, державшийся с 1897 года - +30,1°С. Новые максимумы зафиксировали также в Вологде, Смоленске, Можайске, Коломне и еще 11 городах.

«Сегодня ожидается третий день небывалых температурных максимумов», - предупреждает Тишковец. Впрочем, аномальный зной уже доживает последние дни. Завтра вероятность обновления рекордов начнет снижаться, с субботы же небо над Нижним Новгородом покроется массивами туч, и воздух начнет остывать. К воскресенью дневная температура понизится до +22 градусов, а в начале новой недели и вовсе вернется к привычным для мая значениям.