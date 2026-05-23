70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за один ливень. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Вечером 23 мая Нижний Новгород оказался во власти сильной грозы. По данным синоптиков, практически за раз на город обрушилось 28,2 миллиметра осадков – это около 70% среднемесячной нормы. Из-за мощного ливня на нескольких улицах появились серьезные подтопления. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в нижней части города. В соцсетях жители публиковали видео потоков воды на Мещерском бульваре и улице Совнаркомовской. По информации МБУ «Дорожник», вода там уже ушла в ливневую канализацию.

Подтопление также зафиксировали на улице Карла Маркса. Из-за мощного ливня проезжую часть частично затопило, однако вода постепенно уходит. Для ускорения работ на месте дополнительно задействовали водооткачивающую технику.

По словам главы города, коммунальные службы продолжают работать во всех районах, где традиционно возникают проблемы во время сильных дождей. На улицах дежурят бригады и спецтехника.