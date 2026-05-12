«Ваш тренер до этого довел»: Вратарь «Пари НН» поругался с болельщиками за плакат в поддержку Шпилевского на матче с ЦСКА

"Пари НН" проиграло ЦСКА со счетом 1:2. Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» проходит сейчас через крайне сложный период. Недавний матч с ЦСКА для команды стал не просто очередной игрой сезона, но и шансом на закрепление в Российской Премьер-лиге. Под конец сезона руководство клуба решило хвататься за любую возможность сохранить позиции, поэтому приняло решение о смене тренера. Такая ситуация не могла не отразиться на команде и болельщиках. После поражения команды фанаты растянули плакат в поддержку экс-тренера Алексея Шпилевского, на что крайне негативно отреагировал вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Рассказываем, что произошло на матче и что ждет нижегородскую команду дальше.

Обидное поражение на последних минутах

«Пари НН» с первых минут начали играть смело и завладели преимуществом. Первый гол в ворота ЦСКА отправился на 44-й минуте игры от Даниила Лесового. Он получил пас от Олакунле Олусегуна, обвел двух защитников и закатил мяч сопернику. Во втором тайме нижегородцы поначалу пытались сдерживать лидерскую позицию, однако ЦСКА все больше перехватывал инициативу и отдалял хозяев площадки к их воротам.

Судьба матча решилась на 86-й минуте. Вратарь Никита Медведев сумел отбить атаку соперника, однако через две минуты гости сравняли счет. В следующую минуту от армейцев последовала еще одна атака, которая стала роковой для «Пари НН» и буквально вырвала у них из рук победу. В добавленное время изменить ситуацию нижегородцы не смогли. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу ЦСКА.

Трибуны на взводе

Встреча с ЦСКА стала для команды всего лишь второй под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина. Напомним, недавно «Пари НН» расстался с Алексеем Шпилевским, и его место занял специалист, ранее работавший в «Сочи» и «Енисее». Смена главного тренера под конец сезона – серьезное испытание для команды, однако напряжения добавило и противостояние, развернувшееся на трибунах «Пари НН». Болельщики растянули внушительный плакат в поддержку экс-тренера Шпилевского.

Команда не стала отмалчиваться, и вратарь Никита Медведев крайне резко отреагировал на происходящее и, не стесняясь в выражениях, обратился к болельщикам.

– Ваш тренер до этого довел. Позор! Вы еще это здесь выставляете. Идите за своего тренера тогда болейте. Стыд и позор, – в грубой форме сказал Медведев.

За его поведение сразу после игры извинился генеральный директор клуба Василий Карасев:

– Я сам понимаю, что после обидного поражения эмоции его захлестнули. Хочу извиниться перед болельщиками. Для нас сейчас каждая поддержка, каждое внимание, каждый плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить, безразличных среди нас нет. Команда билась, старалась, но, к сожалению, мы проиграли, – сказал он.

Новый главный тренер Гаранин также весьма резко высказался о поступке фанатов. В общении с журналистами «Матч ТВ» он холодно бросил: «Мы со своей стороны будем делать то, что умеем и должны делать, несмотря на плакатики».

«Все было близко»

Подводя итоги матча, главный тренер Вадим Гаранин признал, что команда отчаянно хотела вырвать победу и была близка к ней, однако роковая потеря концентрации в концовке стала настоящим ударом для всех. Он подчеркнул, что за короткий срок сложно полностью поставить игру, однако некоторые тактические моменты команде удалось реализовать. Главной трудностью Гаранин назвал психологию: футболисты ощущают давление таблицы, но выкладываются полностью, и упрекнуть их не в чем.

– Дадим команде два выходных, чтобы они побыли с семьями, отключились и не думали о текущем моменте. Нашей задачей будет потом через тренировочный процесс дать активацию. То же касается и психологии. Понимаю, что это сложно, особенно когда ударили, как молотом по голове. Но такова наша работа, – сказал тренер.

После поражения от ЦСКА «Пари НН» остается с тем же отставанием от махачкалинского «Динамо». Судьба решится через неделю, в последнем туре: нижегородцы сыграют в гостях с «Рубином», а конкуренты из Дагестана примут московский «Спартак». Чтобы остаться в РПЛ, нижегородцы должны одержать победу, а «Динамо», наоборот, потерпеть поражение.