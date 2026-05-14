«Не сдержал эмоции»: Вратарь «Пари НН» Никита Медведев извинился за ругань с болельщиками на матче с ЦСКА

Вратарь нижегородского футбольного клуба «Пари НН» обратился к фанатам с извинениями за свое поведение после матча с ЦСКА. Видео опубликовано в социальных сетях команды.

Напомним, «Пари НН» сейчас находится в сложной ситуации. Недавно у клуба сменился главный тренер: на место Алексея Шпилевского пришел Вадим Гаранин. Такое решение было принято в связи с чередой поражений команды и риском вылететь из Российской Премьер-Лиги.

Последний матч с ЦСКА был для команды одним из решающих. Нижегородцы практически всю игру сохраняли лидерство, однако под конец соперники смогли обойти их. В этот момент болельщики подняли на трибунах плакат в поддержку бывшего тренера Алексея Шпилевского. Это вкупе с поражением вывело из себя вратаря и капитана нижегородского клуба. Он обматерил фанатов, назвав их поведение позором.

Тогда с извинениями сразу выступил генеральный директор «Пари НН» Василий Карасев. Он отметил, что поражение было для команды крайне обидным, поэтому вратаря захлестнули эмоции. Спустя некоторое время извинения последовали и от самого Никиты Медведева.

– Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань, – сказал он. При этом ход своих мыслей вратарь предпочел оставить при себе.

– Я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял эту акцию и не смог сдержать эмоции, – добавил спортсмен.

В завершении своего обращения Медведев пригласил всех болельщиков на заключительную игру чемпионата в Казань. Он пообещал оплатить автобусы болельщикам и отметил, что команда будет рада видеть на трибунах своих фанатов. Помимо этого, гендиректор клуба сообщил, что вратарь понес административное наказание за свой поступок - его оштрафовали. Следующий матч состоится 17 мая, «Пари НН» предстоит сыграть против «Рубина». Чтобы остаться в РПЛ, нижегородцы должны одержать победу. При этом главный соперник «Динамо» должен потерпеть поражение в матче со «Спартаком». Так нижегородский клуб сможет сохранить свое место в РПЛ.