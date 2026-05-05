«Семья была хорошая»: Что известно о пожаре в Выксе, в котором погибли двое детей и трое мужчин

Пять человек погибли на пожаре в Выксе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Страшная трагедия шокировала нижегородцев 5 мая. В одном из частных домов города Выксы Нижегородской области случился страшный пожар, который унес жизни пятерых человек – двоих детей и троих мужчин. Хозяйка дома – Юлия – в этот момент находилась на работе. Рассказываем, что известно о пожаре в Выксе и погибших членах семьи.

Все произошло ночью

МЧС получило сигнал о возгорании в 00:11. Расчет прибыл на место за считанные минуты – в 00:15. К этому моменту частный дом на улице Челюскинцев был полностью охвачен пламенем. За это время огонь успел распространиться на 80 квадратных метров и уничтожил все внутри здания. Судя по опубликованным кадрам с места трагедии, от дома действительно мало что осталось. Старенький деревенский домик почти полностью уничтожен огнем. На месте видны только сохранившийся забор и дворовые постройки.

Позже, когда пожарные разгребали обугленные конструкции, они обнаружили тела пятерых человек – двоих детей и троих взрослых мужчин. Также специалисты нашли огнетушитель, которым так и не воспользовались для тушения возгорания. Шанса на спасение не оставило и отсутствие пожарного извещателя – маленького прибора, который мог бы разбудить семью пронзительным писком за минуту до беды.

О семье отзывались только положительно

За строками в сводке МЧС стоит судьба людей, жизни которых унес страшный пожар. Хозяйка дома Юлия работает старшим кассиром в местном магазине и в день трагедии ушла на смену, ничего не подозревая. Дома остались двое ее сыновей 13 и 17 лет, а также супруг с братом и другом, каждому из которых было около 50 лет.

Родственники и знакомые отзываются о семье исключительно положительно. «Семья была хорошая. Особо нечего сказать», – говорят они. Люди просто работали, дружили, помогали, а дети учились в одной из местных школ. Именно желание помочь привело в тот вечер в гости друга семьи. Как рассказал «КП-Нижний Новгород» брат Юлии, в доме в роковую ночь собрались трое мужчин. Отчим мальчиков, его брат и их товарищ, которому негде было жить.

Причина – неосторожное обращение с огнем

Как только пожарные ликвидировали возгорание, сразу началось расследование причин трагедии. На место оперативно прибыли следователи и дознаватели МЧС.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия, которую сейчас отрабатывают эксперты – неосторожное обращение с огнем. Пожарно-техническая экспертиза должна поставить точку, но уже сейчас ясно: это был не поджог и не злой умысел. Это, как говорят родные, «неудачный случай».

В настоящее время расследование продолжается: на месте пожара проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые помогут разобраться в причинах случившегося. Все расследование находится на контроле у прокуратуры Нижегородской области.