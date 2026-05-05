Пять человек погибли на пожаре в Выксе Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Страшный пожар произошел в ночь на 5 мая в городе Выкса Нижегородской области – здесь в сгоревшем частном доме погибли сразу пять человек, среди которых двое детей. Рассказываем, как произошел пожар с пять погибшими в Выксе Нижегородской области 5 мая 2026.

Кадры с места пожара в Выксе, где погибли пять человек, включая двоих детей. Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар с пятью погибшими в Выксе 5 мая 2026: хронология событий

По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании поступил в спасательные службы глубокой ночью. На место сразу же выехал пожарный расчет. Однако к моменту прибытия пожарных, дом уже был полностью охвачен огнем. Общая площадь пожара составила свыше 80 квадратных метров. Когда огонь был полностью потушен, на месте трагедии были обнаружены тела погибших.

- На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Личности погибших сейчас устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, чтобы установить причину трагедии.

Позднее в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области сообщили, что при пожаре погибли два мальчика и трое мужчин. Матери подростков в ночь трагедии не было дома, она находилась на работе.

Уголовное дело после пожара в Выксе с пятью погибшими 5 мая 2026

Тем временем к выяснению обстоятельств трагедии уже подключился и Следственный комитет – на данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По версии следствия, 05 мая в частном доме на улице Челюскина в Выксе произошел пожар, - говорится в сообщении регионального СУ СКР. - После ликвидации пожара были обнаружены тела пятерых человек, двое из которых дети.

Площадь пожара составила свыше 80 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Уже известно, что будет проводиться судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническая экспертиза. Расследование обстоятельств этой трагедии взяла на свой контроль прокуратура Нижегородской области.

Фото и видео с пожара с пятью погибшими в Выксе 5 мая 2026

Судя по опубликованным кадрам с места трагедии, от дома действительно мало что осталось. Старенький деревенский домик почти полностью уничтожен огнем. На месте видны только сохранившийся забор и дворовые постройки. Также видна сохранившаяся передняя стена дома.

Причины пожара с пятью погибшими в Выксе 5 мая 2026

Пока следователи не называют даже предварительные причины пожара. Известно только, что огонь вспыхнул глубокой ночью, когда большинство жителей Выксы уже спали.