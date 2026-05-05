«Огнетушитель был, но его не использовали»: В МЧС назвали причину пожара в Выксе, в котором погибли пять человек

В Нижегородской области продолжается выяснение обстоятельств страшного пожара, в котором погибли пять человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области продолжается выяснение обстоятельств страшного пожара, в котором погибли пять человек. В пресс-службе МЧС назвали предварительную причину трагедии. По данным ведомства, возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, пожар произошел ночью в городе Выкса в частном доме по улице Челюскина. Спасатели получили вызов ночью 5 мая в 00:11 и, прибыв на место в 00:15, обнаружили, что дом уже горел по всей площади. Огонь успел распространиться более чем на 80 квадратных метров.

Спустя 25 минут возгорание было ликвидировано, а на месте происшествия обнаружили тела двоих детей 17 и 13 лет, а также троих мужчин, им было 55, 50 и 48 лет. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» родственники погибших, трагедия унесла жизни сыновей и супруга хозяйки дома, которой в ночь произошедшего не было дома. По их словам, семья была очень хорошей и ничего не предвещало беды.

В доме обнаружили огнетушитель, но он не применялся для тушения пожара. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

К выяснению обстоятельств произошедшего сразу же подключились сотрудники Следственного комитета Нижегородской области. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

После осмотра места происшествия дознаватели МЧС установили, что возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

– Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение… Вместе с тем, в доме находилось первичное средство пожаротушения – огнетушитель, однако он использован не был, – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС. Прокуратура Нижегородской области контролирует расследование.