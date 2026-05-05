Уголовное дело возбуждено после пожара в Выксе, унесшего жизни пятерых человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

СК возбудил уголовное дело после ночного пожара в Выксе, унесшем жизни пятерых человек, включая двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь на 5 мая на улице Челюскина в Выксе. Огонь охватил частный дом целиком, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. После тушения пожарные обнаружили внутри тела пятерых погибших, среди которых двое детей.