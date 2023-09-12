Число заболевших корью в Нижегородской области за последние сутки не увеличилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки новых случаев заражения корью в Нижегородской области не выявлено. На данный момент все заболевшие госпитализированы, чтобы исключить распространение заболевания. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время брифинга в Нижегородском областном информационном центре.

Напомним, накануне стало известно о вспышке кори в Арзамасском районе. Там заболели сразу 93 человека. Основная масса заболевших была выявлена в селе Малое Туманово, в месте компактного проживания цыганского населения. Источником заражения стал ребенок, приехавший из другого региона.

- Ситуация усугубилась не только тем, что к ним попал человек, который был болен корью, но и тем, что они не состояли на учете в поликлинике и не были привиты. В результате, они не обращались за медицинской помощью даже когда заболевали корью, - пояснила Наталья Садыкова. - И у нас сразу же при первом выходе медиков в этот населенный пункт было выявлено 19 заболевших. Именно поэтому сейчас мы имеем вспышку 93 человека. Не потому что мы не сработали вовремя, а потому что поздно обратились.

После обнаружения вируса в самом Малом Туманове и окрестных населенных пунктах было срочно привито больше 400 человек. Однако в ряде случаев вакцинация уже запоздала.

- К моменту приезда специалистов почти все непривитое население в Малом Туманове имели контакт с корью, - отметила Наталья Садыкова. - Даже когда мы их начали прививать по контакту, в ряде случаев это оказалось поздней мерой. В результате у нас сейчас есть заболевшие даже среди привитых, но это среди тех, кто привился поздно.

Большинство детей из Малого Туманово посещали школу в соседнем селе Большое Туманово. Однако закрывать эту школу на карантин не пришлось. Вместо этого все перешли на дистант.

- В Большое Туманово тоже есть заносы среди непривитого цыганского населения. Но их гораздо меньше, - пояснила специалист. - Оснований для закрытия школы у нас не было, именно потому что в самой школе достаточно хороший процент вакцинации. Поэтому было принято коллегиальное решение, что школа перейдет на дистант. По крайней мере, в ближайшие три недели, чтобы понять, есть ли риски для остальных детей.

В целом для Нижегородской области подобная ситуация весьма неординарная. По данным регионального Роспотребнадзора, последние два случая кори были выявлены в регионе в 2020-м году. И оба они не получили распространения.

- Общий охват прививками у нас в регионе составляет около 97-98%. И то, что эти два случая не получили распространения, тоже свидетельствуют о хорошей вакцинации населения, - отметила Наталья Садыкова.

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