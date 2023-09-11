Инфекционист рассказал, как защитить себя при вспышке кори в Нижегородской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Арзамасском районе Нижегородской области 11 сентября была зафиксирована вспышка кори – на данный момент вирус подхватили уже 93 человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших. О том, чем опасно это заболевание и как можно себя защитить, «КП-Нижний Новгород» выяснила у заведующего кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктора Краснова.

Что за болезнь?

- Корь относится к детским инфекциям. До внедрения массовой вакцинации ею болели преимущественно дети, - рассказывает специалист. - Дети заражались ею в раннем детском возрасте, переносили ее и приобретали иммунитет. Поэтому во взрослом возрасте они корью уже не заболевали. После того, как была введена вакцинопрофилактика, заболеваемость корью снизилась в десятки раз. Эта болезнь стала встречаться редко. Но когда кто-то не делает прививку, то происходят вспышки – лет пять назад была высокая заболеваемость корью в Европе, на Украине. Происходит это как раз из-за брешей в массовой вакцинопрофилактике.

Симптомы кори

- Корь – это серьезное заболевание. Начинается оно с повышения температуры тела и катаральных проявлений – насморка, кашля, заложенности носа. Для кори характерен конъюктивит – поражение глаз. При кори преимущественно страдают органы дыхания – в основном, верхние дыхательные пути вплоть до бронхов. В отличие от респираторных инфекций, корь начинается сразу тяжело – температура тела достигает 38,5 – 39 градусов. Этот катаральный период продолжается в среднем трое суток. После него появляется характерная коревая сыпь – примерно на четвертые сутки. В первые сутки высыпания сыпь появляется на лице, в области шеи, на плечах, на вторые сутки высыпаний – на туловище и руках, на третьи сутки высыпаний – в области ягодиц, бедер и нижних конечностей. Когда появляется такая сыпь, то любому медику становится понятно, что это корь.

Чем опасна корь

- Это очень «злой» вирус, подавляющий иммунную систему. На этом фоне активируются различные бактериальные инфекции, которые до этого «дремали» в организме. Создаются условия для активного размножения бактерий, поэтому для кори характерны бактериальные осложнения в виде бронхитов, пневмонии. Причем у некоторых детей или взрослых иммунитет может быть настолько подавлен, что пневмония приобретает тяжелый деструктивный характер, при котором разрушается ткань легкого. Кроме того, этот вирус может поражать ткань центральной нервной системы, поэтому при кори иногда может формировать менингоэнцефалит, то есть воспалительный процесс на мозговых оболочках и в веществе головного мозга.

Как защититься от кори

- Каких-то препаратов, которые могли бы гарантированно воздействовать на вирус кори, не существует. Лечения как такового не существует, только снимается симптоматика. Антибиотики, как и при любом вирусе, здесь не помогают. Единственный способ защитить себя – это вакцинация. Взрослые люди, заболевающие корью, как правило, болеют тяжело. Детский организм справляется легче.