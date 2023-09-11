Массовая вакцинация проводится в Арзамасском районе после вспышки кори. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из главных новостей сегодняшнего дня остается неожиданная вспышка кори в Арзамасском районе Нижегородской области. На данный момент зафиксировано уже 93 случая заражения. Рассказываем, что известно на данный момент о вспышке кори в Нижегородской области.

- В настоящее время в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово. Именно там было выявлено основное число заболевших.

Известно, что эта деревня является местом компактного проживания цыганского населения. Сейчас все дома обходят специалисты Роспотребнадзора. По данным на 11 сентября, в деревне Малое Туманово и окрестных населенных пунктах уже привито 400 человек.

По словам специалистов, единственная эффективная мера борьбы с вирусом кори – это вакцинация. Причем, делать прививку желательно заранее.

- Есть такое мероприятие, как экстренная вакцинация. Она будет эффективна, если ее провести не позднее, чем через 72 часа после контакта, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. - Если кто-то из жителей этой деревни общался с больным 10 дней назад, то это мероприятие уже будет малоэффективно и новые случаи заражения в данном населенном пункте весьма вероятны.

Поэтому крайне важно проводить вакцинацию среди детей. Традиционно прививку делают в 12 месяцев, а затем повторяют ее в шесть лет.

- Единственный способ борьбы с корью – это вакцинация всего населения, - отметил специалист. - Чтобы охват вакцинации детишек в возрасте 12 месяцев составлял более 97%. У нас это по большинству регионов получается.