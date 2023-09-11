Нижегородцев ожидает теплая и комфортная погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе в наш город наконец-то придет бабье лето. По данным сервиса Яндекс.Погода, со вторника дожди прекратятся, за окном потеплеет до +20. Скандинавский антициклон, распространяющийся на нашу область, несет с собой комфортные условия без промозглых ветров, ливней и заморозков. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 11 по 15 сентября.

Утром, 11 сентября, ожидается небольшой дождь, который прекратится ближе к обеду. Температура воздуха днем составит около +19 градусов, установится облачная с прояснениями погода. Вечером столбик термометра покажет от +14 до +17, а ночью от +10 до +13.

Утреннее захолаживание до +9 градусов ожидается во вторник. Ближе к обеду воздух вновь разогреется до +19 градусов, осадков не ожидается. К ночи в небе прояснится, температура воздуха составит +9...+12 градусов.

В среду утром ожидается от +9 до +18 градусов, к обеду разогреет до +20. В течение всего дня сохранится облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от +11 до +13 градусов.

14 сентября утром потеплеет до +15, а днем снова от +18 до +20 градусов. Дождей в этот день тоже не прогнозируется. Ночью прохладно — от +11 до +13 градусов.

Последний день рабочей недели также порадует сухой погодой без осадков, однако небо вновь заволокут облака. Утром ожидается от +10 до +15 градусов, днем до +20. К ночи установится пасмурная погода, прогнозируется от +12 до +13 градусов.

В выходные наконец-то из-за облаков выглянет солнце, однако потепления не ожидается — от +16 до +18 в дневные часы.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какой будет осень в Нижегородской области. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, морозы придут в наш город в середине ноября.