Канатная дорога Нижний Новгород – Бор вдвое увеличит число кабин. Фото: АНО "Центр 800"

На канатной дороге Нижний Новгород – Бор в два раза увеличат число кабин. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Очевидно, что такое решение было принято в связи с большим пассажиропотоком: в выходные перед канаткой выстраиваются огромные очереди. Воздушной переправой пользуются жители Бора, нижегородцы и в огромном количестве – туристы, поскольку посещение канатки входит в большинство экскурсионных программ.

В связи с тем, что канат нужно будет подготовить к повышенной нагрузке, переправа закроется на две недели – со 2 по 15 октября. В это время специалисты выполнят пересчалку – укорачивание и последующее вплетение концов несуще-тягового каната.

- Необходимость проведения указанных работ обусловлена проверкой технического состояния каната, его естественным растяжением и необходимостью подготовки каната к предстоящей эксплуатации увеличенного вдвое количества пассажирских кабин, что значительно повысит нагрузку на канат, - пояснил перевозчик.

Канатная дорога, соединившая Нижний Новгород и город Бор, была открыта в 2012 году. За время своей работы она перевезла более 18 миллионов человек. Переправа входит в топ достопримечательностей Нижнего Новгорода.