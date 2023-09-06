Нижегородская канатная дорога приостановит работу на две недели в октябре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская канатаная дорога не будет работать две недели в октябре. Об этом сообщается на сайте переовзчика.

Как отмечается, канатная дорога будет закрыта со 2 по 15 октября. Связано это с проведением работ по пересчалке (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще - тягового каната.

Подобные работы связаны с безопасностью пассажиров. В будущем количество кабин с пассажирами увеличится вдвое, соответственно повысится нагрузка на канат.