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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:24

Нижегородская канатная дорога приостановит работу на две недели в октябре

В это время планируется проведение работ по пересчалке каната
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородская канатная дорога приостановит работу на две недели в октябре

Нижегородская канатная дорога приостановит работу на две недели в октябре

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская канатаная дорога не будет работать две недели в октябре. Об этом сообщается на сайте переовзчика.

Как отмечается, канатная дорога будет закрыта со 2 по 15 октября. Связано это с проведением работ по пересчалке (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще - тягового каната.

Подобные работы связаны с безопасностью пассажиров. В будущем количество кабин с пассажирами увеличится вдвое, соответственно повысится нагрузка на канат.