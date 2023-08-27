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НовостиОбщество27 августа 2023 11:44

Огромная очередь образовалась на нижегородскую канатную дорогу 27 августа

Очередь протянулась до Соборной мечети
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Огромная очередь образовалась на нижегородскую канатную дорогу 27 августа.

Огромная очередь образовалась на нижегородскую канатную дорогу 27 августа.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Огромная очередь образовалась на канатную дорогу Нижний Новгород – Бор днем 27 августа. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки».

Жители города и гости, желающие на канатке добраться до Бора, выстроились в длинную очередь, которая протянулась до Соборной мечети.

Напомним, вечером 25 августа в Нижнем Новгороде открылся фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. А 26 августа в городе отпраздновали 120-летие парка «Швейцария».

Ранее мы сообщали, что на канатной дороге разделили очереди по способу оплаты.

Это сделали для того, чтобы жители Бора смогли воспользоваться отдельным проходом в зону посадки, и им не пришлось бы стоять в длинных очередях с туристами, желающими просто прокатиться на канатке.

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