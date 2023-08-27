Огромная очередь образовалась на нижегородскую канатную дорогу 27 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Огромная очередь образовалась на канатную дорогу Нижний Новгород – Бор днем 27 августа. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки».

Жители города и гости, желающие на канатке добраться до Бора, выстроились в длинную очередь, которая протянулась до Соборной мечети.

Напомним, вечером 25 августа в Нижнем Новгороде открылся фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. А 26 августа в городе отпраздновали 120-летие парка «Швейцария».

Ранее мы сообщали, что на канатной дороге разделили очереди по способу оплаты.

Это сделали для того, чтобы жители Бора смогли воспользоваться отдельным проходом в зону посадки, и им не пришлось бы стоять в длинных очередях с туристами, желающими просто прокатиться на канатке.

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