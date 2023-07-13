Стало известно, что изменится в Нижегородской области с принятием нового закона о бездомных животных

В Нижегородской области не будут исправлять методики работы с бездомными животными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 12 июля, Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, запрещающий самовыгул домашних животных. Согласно документу, полностью исключается бесконтрольное перемещение питомцев вне мест, предназначенных для выгула. При этом, региональные власти вправе самостоятельно решать, как поступать с бездомными кошками и собаками, но с одним условием — никакой эвтаназии. «КП-Нижний Новгород» выяснила, как будет работать новый закон на территории Нижегородской области.

По мнению руководителя компании «Зоозащита-НН» и благотворительного фонда «Сострадание» Владимира Гройсмана, применяемые в нашем регионе гуманные методы работы с бездомными кошками и собаками останутся прежними. Как и прежде, животных будут отлавливать, проводить стерилизацию, чипировать и выпускать обратно на городские улицы.

- В Нижегородской области и во многих других регионах не будут исправлять методики работы с бездомными животными, потому что они показали очень хорошие результаты. Например, в Татарстане за два года работы по нынешнему закону, предполагающему выпуск неагрессивных собак, число покусов снизилось на 40%. В Нижегородской области давно снизилось в шесть раз. В Питере даже приютов государственных нет – они обходятся несколькими частными, - заметил Гройсман в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

По его словам, есть важный момент, на который следовало бы обратить внимание. В нашем регионе самовыгул и так не разрешен, но нерадивые заводчики продолжают выпускать своих четвероногих друзей на улицу без присмотра, тем самым подвергая опасности других людей и, естественно, самих животных.

- Проблема в том, что нет ни единого, даже зачаточного механизма, который мог бы повлиять на тех людей, которые отпускают собак на самовыгул. Сейчас в Нижегородской области 90% покусов людей – это со стороны домашних собак. И ни одного административного наказания за этот год не было, потому что механизма нет, контролирующих органов нет. Запретить самовыгул сейчас, не прописав механизмы, это все равно, что запретить голубям летать. За этим не стоит ни одного практического шага, - добавил собеседник.

При этом в других регионах, где эвтаназия животных разрешена, ситуация видится плачевной. Как считает Гройсман, оговорка о гуманности не будет работать там, где годами отлавливали и усыпляли животных.

- Сейчас они начнут принимать свои подзаконные акты, которые без сомнения будут нарушать гуманное законодательство. Но они их примут. Потом это будет юридически отменено, но отменяться будет долго – в течение года. За это время будут уничтожены тысячи животных в этих неблагополучных регионах. Это Астраханская область, Оренбургская, Республика Алтай и т.д. Таких регионов порядка десятка в стране, - подчеркнул Гройсман.

Получается, в части обращения с безнадзорными животными регионы получили карт-бланш и смогут самостоятельно решать, как им поступать со своими бездомышами.

- Самое плохое в этом законе то, - продолжил Гройсман, - что в этих регионах есть возможность отменять все нормы закона по работе с бездомными животными – и гуманное отношение можно отменить, и признать животное агрессивным просто по заявлению одного какого-то жителя и на этом основании уничтожить.

Причем под усыпление, с его слов, может попасть и потерявшийся домашний породистый Бобик. Грубо говоря, от этого не застраховано ни одно случайно оказавшееся на улице животное.

- Эти регионы уже сейчас готовят соответствующие законопроекты. Оренбургская область, Якутия, Алтайский край – там прямо прописано «усыпление». И собаки, которые убежали от хозяев, сразу попадают под эту меру, никто не будет их передерживать в приютах. Что дальше? Ситуация в этих регионах просто уйдет в средневековье, хотя весь мир движется по пути гуманизации в отношении бездомных животных, - заключил он.