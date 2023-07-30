В Нижнем Новгороде ликвидируют последствия урагана, пронесшегося 29 июля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне на Нижний Новгород и Нижегородскую область обрушился ураган и тропический ливень. Налетевший буквально за считанные минуты ветер переломал десятки деревьев, сорвал крыши с домов и оставил без света десятки населенных пунктов. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. Рассказываем, каковы последствия урагана в Нижнем Новгороде на 30 июля.

Самый страшный удар стихии пришелся на Горьковское море – здесь поднявшийся шторм перевернул катамаран с людьми. В этот момент в нем находились четыре человека. Гигантская волна буквально поглотила хрупкое суденышко, все оказались в воде. На выручку пострадавшим поспешили спасатели.

– В 13:45 в единую дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района от очевидцев поступило сообщение о перевернувшемся парусном судне на акватории реки Волги – Горьковском водохранилище, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - В результате происшествия погибла 71-летняя женщина. Троих пассажиров судна спасли очевидцы.

71-летнюю пассажирку катамарана спасти не удалось. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По словам местных жителей, штормы на Горьковском море не редкость. Именно поэтому не стоит недооценивать опасность и выходить в море на судах, неприспособленных для морских прогулок. Надеяться на спасательные жилеты уже не приходится.

- Я занимаюсь кайтингом и о силе ветра не понаслышке знаю, - рассказал нижегородец Алексей Лисовский. - И плюс волна. Тут жилет мало уже что значит. Поверьте мне. Когда тебя накрывает волной. Раз, раз, раз - тут кошмар. И да шторм порой налетает моментом.

Не обошлось без пострадавших накануне и в Кстовском районе. Здесь в районе СНТ «Дружба» перевернуло остановку, в которой в этот момент прятались люди. Железный бокс бросило прямо на ожидавших автобуса пассажиров. В результате три человека получили травмы, все они доставлены в больницу.

Остановку просто подхватило ветром и понесло. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В какой-то момент остановку просто потащило ветром, а потом послышался скрежет, и она начала падать, - рассказывают очевидцы.

В том же Кстовском районе в деревне Крутой ветром сорвало крышу с жилого дома. По словам местных жителей, дом был только совсем недавно построен.

А вот в Борском и Сокольском районах основные разрушения вызваны даже не ураганным ветром, а гигантским градом. Куски льда размером с куриное яйцо падали на крыши домов, машины и садовые участки. В результате пострадали многочисленные теплицы, в машинах потрескались стекла.

Разумеется, после такого удара стихии несладко пришлось и энергетикам. Без света остались десятки населенных пунктов. В течение всей ночи в регионе работали 48 бригад, которые пытались восстановить электроснабжение. К утру больше половины обесточенных деревень уже были со светом.

В самом Нижнем Новгороде из-за залпового ливня подтопило дороги и тротуары. В результате на некоторых улицах пришлось остановить движение трамваев. Однако очень быстро оно было восстановлено. Также ураганным ветром поломало больше 50 деревьев. Некоторые из них падали прямо на дорогу, перекрывая движение. Сейчас коммунальные и дорожные службы почти полностью справились с последствиями стихии.