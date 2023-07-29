Гроза, ураганный ветер и ливень смешались и стали сплошной стихийной стеной. Фото: Юрий ГОЛОВИН

В Нижнем Новгороде 29 июля буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень. Дороги города превратились в реки, а машины стали раскачиваться на ветру. Рассказываем о том, какие последствия принес ураган в Нижнем Новгороде 29 июля.

Все началось с устрашающей картины в небе и предупреждения о неблагоприятном погодном явлении от регионального управления МЧС.

Все началось с устрашающей картины в небе. Фото: Юрий ГОЛОВИН

– В течение дня 29 июля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди, порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду с сохранением вечером, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огромные тучи, гроза, ураганный ветер и ливень смешались и стали сплошной стихийной стеной. Сквозь нее было не видно даже соседних домов.

Как сообщает корреспондент «КП-НН» в центре Нижнего Новгорода из-за ветра поднялся песок. Кто-то из прохожих прятался по домам и заведениям, кто-то успевал добежать до припаркованных автомобилей. А дороги на улице Максима Горького в это время становились похожими на речушки.

Нижегородец бежит до припаркованного автомобиля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В деревне Кузнечиха ураганный ветер не только сгибал деревья, но и качал машины, припаркованные во дворе. А сами жители остались во время непогоды без света. Об этом «Комсомолке» сообщила нижегородка Анна.

В Кузнечихе ураганный ветер сгибал деревья. Фото: нижегородка Анна

На Гребном канале красивый пляж и зону отдыха за стеной дождя и града стало почти не видно. А сапы и доски посетителей ветер уносил в реку.

Стихия на Гребном канале. Фото: телеграм-канал «Нижний №1»

Ураганный ветер сносит все на своем пути. Так, мусорный бак, подхваченный ветром, просто «уехал» со своего привычного места на набережной. На улице Бекетова деревья начали падать на машины, а на улице Белинского – преграждать дорогу. Однако во втором случае сильный ветер вырвал дерево прямо с корнем.

Мусорный бак просто «уехал» со своего привычного места на набережной. Фото: телеграм-канал «Нижний №1»

А на улице Родионова деревья падали на дорогу, преграждая проезд автомобилям и автобусам. Ветки перекрыли несколько полос, в связи с чем проезд стал серьезно затруднен.

На улице Родионова деревья падали на дорогу. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Напомним, не так давно нижегородцев настигла подобное погодное явление. Сильный ливень обрушился на город в субботу 8 июля и продолжался все воскресенье и половину понедельника. Стихия побила рекорд 94-летней давности: менее чем за сутки выпала месячная норма осадков и даже больше.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен