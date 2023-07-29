Энергетики «Нижновэнерго» переведены в особый режим работы из-за ухудшения погодных условий.

По территории Нижегородской области проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий (гроза, сильные дожди, град,ветер с порывами до 20 м/с).

В восстановительных работах задействованы 48 бригад: 157 энергетиков и 63 единицы спецтехники.

Повышенное внимание уделяется электроснабжению социально значимых объектов.

В «Нижновэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Организована работа Передвижного пункта по работе с потребителями в п. Линда и п. Каликино Борского района, на станции Тарасиха Семёновского района.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными! При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.