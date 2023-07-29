Ураганный ветер и ливень придут в Нижегородскую область 29 июля

Ливни и ураганный ветер ожидаются в Нижегородской области 29 июля. Фото: Юрий ГОЛОВИН

Ливни и юго-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидаются по Нижнему Новгороду и области 29 июля. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой в регионе возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение строительных кранов, крыш зданий и падение деревьев. Также есть вероятность подтоплений из-за неисправности ливневок и возникновение оползней.

– Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, – рекомендует пресс-служба регионального управления МЧС.

Напомним, грозы ожидаются в Нижегородской области 29 июля. Непогода сохранится и вечером. 204 бригады энергетиков «Нижновэнерго» готовы к последствиям непогоды. А для подачи электричества социально значимым объектам в распоряжении филиала есть 302 резервных источника питания мощностью свыше 7,9 кВт.

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