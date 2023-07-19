«Песня о Соколе» звучит над Волгой: футбольный клуб «Пари НН» обновил девиз и представил болельщикам новых игроков

Мероприятие состоялось 18 июля в пакгаузах. Фото: Мария СОРОКИНА

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» - эта бессмертная цитата Максима Горького стала новым девизом футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Творчество именитого русского писателя как нельзя лучше передает задорный волжский нрав, который часто припоминают нижегородцам. Наша команда не первый год показывает, насколько ей подходят эти строки. Прошлый сезон РПЛ хоть и не стал победным, но выдался поистине фееричным.

"Пари НН" показал болельщикам новый девиз клуба. Фото: Мария СОРОКИНА

Вечером вторника, 18 июля, нижегородский клуб в торжественной обстановке представил своих новобранцев. На сцену концертного зала в Пакгаузах вышли новобранцы клуба Кирилл Кукушкин, Виталий Ботнарь, Алексанедр Трошечкин, Матео Стаматов, Илья Кухарчук, Дмитрий Живоглядов, Николай Толстопятов и Дмитрий Тихий. Как оказалось, новички знают о нашем городе не только базовые вещи вроде герба и прежнего названия столицы Приволжья. На церемонии посвящения они припомнили, что Эдуард Успенский придумал своего Чебурашку в Нижнем Новгороде и что нынешний тренер «Пари НН» Сергей Юран в бытность карьеры футболиста забил гол в нижегородские ворота.

Новичкам клуба вручили именные футболки. Фото: Мария СОРОКИНА

Именные футболки клуба игрокам вручали глава регионального Минспорта Александр Кононов и гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов.

«Старички» нижегородской команды тоже отличились — по уже сложившейся доброй традиции они предстали в роли официантов и угощали болельщиков различными вкусностями. Особенно ценились макаруны с символикой футбольного клуба — их разобрали минут за пятнадцать.

Футболисты угощали болельщиков вкусностями. Фото: Мария СОРОКИНА

Фанатам футбола понравились макаруны с логотипом клуба. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы очень рады сегодня предстать в таком новом амплуа. Мы готовы к любой ситуации, какая только может произойти сегодня. Сколько к нам болельщиков успело подойти? Не считали. Наверное, тысячи две. Может быть и больше. Очень рады, что так много людей сегодня пришло сюда. Это просто великолепно! - поделились впечатлениями футболисты Даниил Корнюшин и Ярослав Михайлов.

Болельщиков собралось очень много. Фото: Мария СОРОКИНА

Болельщики, конечно, тоже были рады такому вниманию, но шутили, что пора бы и тренерскому штабу присоединиться к мероприятию. «А Юран-то будет? Я хочу у него автограф взять!» - прозвучало женским голосом из толпы. За столиком неподалеку стояла семейная парочка в атрибутике клуба и изучала горстку программок с матчей.

- Мы болеем за нижегородский клуб с 2018 года, в котором был построен стадион, признались Ирина и Николай Вершинины, - Посещаем почти каждый матч. У нас обычно абонементы в семейный сектор, поэтому стараемся не пропускать игры. Подобные мероприятия уже не раз проводились. Например, на стадионе в подтрибунном помещении как-то раздавали кашу. Мы очень ждали новой встречи игроков с болельщиками и все время задавали вопросы: «Когда же она будет? Почему так долго не делают?». Дождались!

Супруги Вершинины уже 5 лет болеют за нижегородский клуб. Фото: Мария СОРОКИНА

Игроки клуба очень трепетно отнеслись к просьбам болельщиков сделать совместное фото или оставить автограф.

Футболисты неустанно раздавали автографы. Фото: Мария СОРОКИНА

Некоторые футболисты были пойманы уже на выходе из своих автомобилей. Больше всех досталось капитану команды Кириллу Гоцуку, которого фанаты окружили прямо у входа в общий зал.

Фанаты футбола окружили капитана нижегородской команды. Фото: Мария СОРОКИНА

Тимура Сулейманова остановили еще на пути к Пакгаузам. Фото: Мария СОРОКИНА

Дмитрий Калинский смог беспрепятственно проникнуть к столику для раздачи автографов, но там его уже ждала огромная очередь болельщиков.

Дмитрий Калинский долго раздавал автографы. Фото: Мария СОРОКИНА

Дальше — больше, зрителям представилась уникальная возможность облегчить труд журналистов и самим задать клубу интересующие вопросы. Так, например, фанат футбола и хоккея Сергей предложил посетить матчи ХК «Торпедо», на что наставник «Пари НН» ответил следующее:

- Я очень люблю хоккей и с нетерпением жду нового сезона. Думаю, что и наши парни сходят поболеть [на игры «Торпедо»]. Мы — команды одного города и должны поддерживать друг друга. Также хочу обратиться к вам, хоккейные болельщики, чтобы вы тоже приходили поболеть за футбол. Тогда наши команды будут побеждать еще чаще, - заметил Сергей Юран.

Наставник нижегородцев добавил, что клуб продолжает делать упор на раскрытие талантов молодых футболистов. Так, в ближайшие дни состав пополнят 19-летний «железнодорожник» Максим Шнапцев, игрок нижегородской молодежки Антон Мухин и еще один футболист, имя которого пока не называется.

Напомним, свой первый матч нового сезона Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» проведет с «Зенитом» 22 июля. Перед началом футбольного поединка для нижегородцев и гостей города выступит группа «Бандэрос».