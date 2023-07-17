Группа «Бандэрос» выступит на открытии нового сезона РПЛ в Нижнем Новгороде

Выступление начнется в 14:00. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новый сезон Российской футбольной премьер-лиги стартует в Нижнем Новгороде 22 июля. В этот день ФК «Пари Нижний Новгород» на своей арене примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Футбольное противостояние начнется в 15:15, но болельщиков просят приходить заранее — в 14:00 состоится выступление группы «Бандэрос».

Продажа билетов на матч 1 тура нового сезона РПЛ стартовала 17 июля. Кроме того, 18 июля нижегородский клуб организует встречу с болельщиками, на которой расскажет обо всех трансферах. Мероприятие состоится в 19:00 в концертном зале пакгаузов на Стрелке.