«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»: нижегородцам раскрыли небанальные факты из жизни Максима Горького

В 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения Максима Горького. Фото: НГОУНБ им. В.И. Ленина.

На этой неделе празднуется 155-летие со дня рождения великого русского писателя Максима Горького. В знаменательную дату 28 марта культурные учреждения Нижегородской области подготовили более ста тематических мероприятий — выставки, экскурсии, круглые столы и многое другое. По просьбе «КП-Нижний Новгород», доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой славянской филологии и культуры Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского Марина Уртминцева рассказала интересные о Горьком, специально для тех, кто все пропустил.

Одобрял восхваление европейской жизни

Одним из любопытных моментов в карьере писателя стала его переписка с редактором журнала «Жизнь» Владимиром Поссе. В этот период Горький был уже достаточно известен как в России, так и за рубежом. В ответ на присланную ему Владимиром Поссе статью о том, как безобразно живут европейцы, Горький ответил следующее: «Дело в том, друг мой хороший, что русский обыватель, читая подобные описания несовершенств европейской жизни, с полным правом заключает: «А ведь в Америке не лучше, чем у нас» и, сделав такое заключение, спокойно ложится дрыхнуть. Это — верно, и — очень печально. Нужно писать о том, что хорошо в Европе, о том, что может вызвать у обывателя жадность, зависть, обиду за себя и другие подобные — прогрессивные — эмоции и чувства. Нужно, чтобы обыватель в каждой корреспонденции из заграницы прежде всего видел преимущества европейского строя жизни».

- Горький объясняет это тем, - рассказывает Марина Генриховна, - что чем больше наш мещанин узнает о том, как хорошо живут за границей, тем больше он будет не доволен тем, как живет он сам. Это возбудит в нем желание поддержать революционную деятельность и все те усилия, которые тратила небольшая масса людей, которые готовят внутренний взрыв. Этот взрыв приведет сначала к революции 1905-1907 годов, а затем и к 1917 году.

Другими словами, грезы о лучшей жизни должны были побудить в людях негодование. И Горький действительно верил, что впереди всех ждет светлое будущее.

«Несвоевременные мысли» Горького

В газете «Новая жизнь» Горький опубликовал цикл статей «Несвоевременные мысли», которые были направлены на резкую критику большевиков. Большинство этих статей являются ответами на вопросы читателей и отражают проблематику своего времени. Сама идея публиковать статьи под такой рубрикой, может быть своеобразной парафразой к одному из эссе Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», входившего в цикл «Несвоевременные размышления».

– «Несвоевременные мысли» содержат резкую критику действий большевиков, сразу после взятия власти закрывших все печатные органы, кроме тех, которые были им подведомственны. Горького эти цензурные запреты возмутили страшно, потому что все, что происходит, должно быть отражено с разных точек зрения. Несвоевременность заключалась и в том, что он, видя страшные картины стихийного демократизма, понимает, что представление о свободе оборачивается разгулом преступлений, ведущих к гибели культуры, а народ превращается в толпу, лишенную понимания границы добра и зла. Горький ужаснулся. Он понял, что революция — это страшный шаг назад от культуры и просвещения, - продолжает профессор.

В некоторых статьях Горький даже называет политического лидера тираном, который для достижения своих собственных целей готов использовать стихийную энергию масс, не задумываясь над тем, к чему это приведет.

- Конечно, никаким другом Ленину он не был, хотя признавал его качества вождя, политического деятеля, - добавила Марина Генриховна.

Организовал партийную школу

Этот конфликт, по словам Уртминцевой, начал формироваться задолго до 1917 года. В 1909-1910 годах Горький вместе с Луначарским и Богдановым организовал Каприйскую партийную школу. В этой школе наиболее грамотных и сознательных рабочих планировали готовить к руководящим постам в новом государстве.

- Он видел задачу этой школы в том, чтобы привить им знания о культуре, философии, искусстве, науке, - объясняет собеседница, - сделать их широко и культурно образованными. Здесь тема культуры выходит на первый план. Горький настаивает на том, чтобы Ленин приехал на Капри и читал свои лекции по истории политической борьбы. Горький сам читал этим людям лекции по истории отечественной литературы. Ленин категорически отказался принять участие в работе этой школы, потому что он считал, что рабочих не надо отвлекать от революционной борьбы и организовал в Женеве собственную школу политической борьбы.

Содержание школы осуществлялось за счет собственных средств писателя, который на тот момент получал немалые гонорары. И все же эта затея сошла на нет.

Крушение «Максима Горького» счел началом конца

В 1934 году был создан большой восьмимоторный пассажирский самолет АНТ-20, который получил название «Максим Горький». Размах крыла этого воздушного судна составлял 63 метра, а максимальная скорость — 278 километров в час. К сожалению, его постигла незавидная участь. Во время демонстративного полета в мае 1935 года в него врезался сопровождавший истребитель И-5 под управлением летчика Николая Благина, и самолет рухнул. Находившиеся на борту пассажиры и экипаж погибли.

- Гибель этого самолета произвела очень тяжелое впечатление на Горького, который на тот момент находился в Крыму. Судя по письмам, которыми писатель обменивался со своими адресатами, он почувствовал это, как приближение конца, - заметила профессор.

Сразу же появилась версия, в которой Благин представлялся террористом, сознательно погубившим себя и пассажиров «Максима Горького». Быстро выяснилось, что пилот происходил из дворянского рода и его отец был белым офицером. В поддержку этой версии белоэмигрантские газеты опубликовали «предсмертное письмо» Благина, где он «признавался» в своей ненависти к Советскому Союзу.

- Конечно же, это была утка, придуманная в среде русской иммиграции, - продолжает она, - Недавно один из исследователей, допущенный к работе с архивами Сталина, обнаружил докладную записку руководителя НКВД Генриха Ягоды, который подробно излагал причины гибели самолета. По версии Ягоды, Николай Благин был очень хорошим летчиком, но его задевала слава Валерия Чкалова. Поэтому он настойчиво просил разрешения у своего руководства на исполнение фигур высшего пилотажа вокруг «Максима Горького. Военное руководство Благина не очень одобряло это желание, хотя тот уверял, что это будет красиво, придаст особую торжественность, красоту и утвердит идею могущества советской России, которая создала этот огромный самолет.

Поссорился с Шаляпиным из-за книги

Катализатором конфликта между Горьким и Шаляпиным стала автобиографическая книга «Маска и душа», которую первый редактировал по просьбе второго.

Эта книга издавалась частично в России, в журнале Летопись». В 1917 году Шаляпин получил за нее гонорар. Имени Горького там не стояло. Потом, когда Шаляпин жил за границей, ему предложили переиздать эту книгу в одном из зарубежных издательств, чтобы заплатить гонорар. Советское правительство, которому переданы права на публикацию этой книги, стало возражать.

Также находясь за границей, Горький написал ему резкое письмо. К тому же Горький звал его в Россию, а тот не спешил возвращаться.

Горький не был инициатором съезда советских писателей

Это миф, который был создан вокруг Горького. Идея объединения колоссального количества литературных организаций принадлежит Луначарскому, и об этом опубликована его статья в журнале «На литературном посту». Горький в этот момент находился в Италии и поддерживал эту идею, но она не ему принадлежала. Он прекрасно понимал, что идет разброд и шатание в отечественной литературе и нужно объединить усилия в деле создания новой литературы, выработке литературного языка, соответствующего времени. В своих письмах партийным руководителям, он пишет, что не знал о своем назначении председателем организационного комитета и ему никто об этом официально не доложил.

По возвращении в Советский Союз, он понял, что в существующих условиях невозможно будет продолжать выступать в роли писателя, придется заниматься черновой работой по редактированию колоссального количества рукописей, заниматься организацией журналов и газет. Когда Сталин настоятельно попросил его сделать основной доклад на съезде советских писателей, Горький решительно отказался от этого. Последний аргумент, который он предъявляет в письме к Сталину: «Я для этой роли не гожусь – «беспартийный» и косноязычен, да и к тому же – всех писателей обидел, и они на меня сердятся».

На съезде Горький выступил с заключительной речью, где обобщил все те проблемы, которые были подняты в докладах других писателей. Он сопротивлялся, так как понимал, что руководить этим союзом собираются партийные деятели, но никак не литераторы.

Горький не был противоречивой личностью

Продолжая свой рассказ, собеседница отметила - в двоедушии Горького стали обвинять после статьи Корнея Чуковского «Две души Максима Горького». Речь там на самом деле шла не о двоедушии Горького, а о том, что Горький пишет статью о России, как стране, которая находится по своему культурному статусу между Западом и Востоком. Причем идея коллективизма, общинности и патриархального подчинения младшего старшему — это то, что является основой культуры и философии Востока. Вместе с тем Горький был убежден в необходимости освоения и западной культуры.

- Он был очень цельным человеком с очень сильными страстями, очень эмоциональным. Человек, который все время искал опору для себя в жизни. Само время было противоречивое. Было трудно понять, куда все вывернет. Горький не пересматривал свои взгляды. Ему было сложно найти философскую опору, ведь он слепил себя, сопротивляясь обстоятельствам. Сохранился фрагмент его романтической поэмы в стихах «Песнь старого дуба»: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Считаю, эту фразу можно поставить в качестве девиза, - подытожила Уртминцева.