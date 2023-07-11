Ныряли в лужу, чтобы закрепить такелаж: нижегородские волонтеры вытащили застрявшую из-за ливня скорую помощь

Машина застряла в луже в заречной части города. Фото: ПСЦ "Рысь"

Двое суток в Нижнем Новгороде шли нескончаемые ливни. За это время выпало рекордное количество осадков. Последствиями непогоды стали нарушения в работе транспорта - повсеместно образовывались огромные лужи, в которых застревали автомобили. Один такой случай произошел 10 июля — на одной из улиц в заречной части города застряла машина скорой помощи. К счастью, на помощь пришли участники добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь».

- Обычно наше внедорожное направление помогает застрявшим машинам скорой помощи зимой, но тут пришлось вытаскивать утонувшие. Воды местами по пояс, легковым автомобилям уже по зеркала, как видно на фото. Болотные сапоги, правильный такелаж, соответствующие задачам авто - и скорая снова на дороге, - рассказали в поисково-спасательном центре.

Чтобы закрепить такелаж, волонтерам пришлось нырять в грязную воду. Затем из найденных поблизости кирпичей волонтеры наощупь построили под водой пандус, по которому и вытащили скорую помощь. После этого была проведена филлигранная работа — машину отбуксировали по узкому дворовому проезду, не задев при этом ни один припаркованный автомобиль.

Отметим, что это не единственный подобный случай с участием машин экстренных служб. Еще один подобный инцидент произошел на улице Баррикад вечером 9 июля - двое мужчин выталкивали попавшую в водную ловушку карету скорой помощи.

Как сообщил глава регионального Минздрава Давид-Мелик Гусейнов, аномальная погода оказала свое негативное влияние. За те два дня, что шли проливные дожди, постепенно превращавщие наш город в затопленную Атлантиду, скорая помощь на время лишилась шести машин — все они вышли из строя. Неисправные автомобили оперативно заменены транспортом из резервного автопарка.

- Пропускайте машины экстренных служб. В непогоду работа не останавливается. А добраться на вызов становится тяжелее. Спасибо за помощь и понимание, - написал министр в своих соцсетях.

Волонтеры, в свою очередь, поблагодарили всех, кто помогает вытаскивать затопленные дождевой водой машины.

- Если нужно вызвать скорую помощь и вы знаете, где сейчас в ваших дворах проехать удобнее, а куда лучше не соваться - пожалуйста, предупреждайте об этом заранее. Сейчас время для медиков особенно ценно, - добавили волонтеры.

К слову, эти дни выдались поистине непростыми не только для экстренных служб, но и для коммунальщиков, которые работали, не смыкая глаз. Глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Телеграм-канале, что за одни только сутки с улиц Нижнего Новгорода откачали 15 тысяч кубометров воды. - Вчерашний ливень побил очередные погодные рекорды. Традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, а выпало уже 113 мм. Это серьезный объем воды. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году, - подчеркнул мэр.