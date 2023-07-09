Километровые пробки образовались на въездах в Нижний Новгород

Ситуация на дорогах 9 июля. Фото: Яндекс.Пробки

Воскресенье многие нижегородцы проводят на дачах и в деревнях. Но 9 июля выдалось особенно дождливым. Осадки не прекращаются с самого утра. И многие горожане поторопились домой. Так на въездах в Нижний Новгород возникли километровые пробки. Об этом сообщает сервис Яндекс. Пробки.

Со стороны Бора образовались две пробки. Так, транспорт стоит от деревни Уткино до кольцевой у деревни Золотово. Более 13 километров окрашены на карте в бордовый цвет. От Неклюдово до улицы Сергея Акимова ситуация обстоит лучше. Однако перекрытие улицы Акимова серьезно влияет на дорожную ситуацию.

По Арзамасской трассе 10 километровая пробка протянулась от Вязовки до проспекта Гагарина. Ситуацию осложняют два ДТП у села Ближнее Борисово.

10 километровая пробка протянулась от Вязовки до проспекта Гагарина. Фото: Яндекс.Пробки

Самая большая пробка образовалась по Богородской трассе. Длина пробки от Богородска до проспекта Гагарина составляет 29 километров.

На трассе М-7, где сейчас проводится плановый ремонт, также образовалась пробка в сторону аэропорта.

Отметим, по данным сервиса Яндекс.Погода, дождь, который идет сегодня на протяжении всего дня, продлится до завтра. Кроме того, небольшой дождь ожидается со вторника до конца будущей недели.

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