Движение нижегородских автобусов изменится из-за перекрытия улицы Акимова. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение трех автобусов изменится из-за перекрытия улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Об этом в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Проезд будет закрыт с 8.00 8 июля до конца суток 4 августа по улице Сергея Акимова на съезде с Борского моста в сторону улицы Народной.

Из-за этих ограничений маршруты автобусов А-9, А-22, А-52 изменятся. Движение будет организовано в направлении улицы Бурнаковской вдоль домов № 40 и № 31 по улице Есенина, Мещерскому бульвару и улице Пролетарской. Остановками на временном маршруте станут «Театр Вера» на Мещерском бульваре и «Улица Пролетарская».

В направлении улицы Акимова маршруты автобусов останутся прежними.

Напомним, с 8 июля будет приостановлено движение транспорта на площади Свободы.

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