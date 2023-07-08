Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи загорелся в Нижегородской области 8 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупный пожар произошел в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Храм расположен в деревне Новая Слобода в Арзамасе. По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19:00, он распространился по всей территории храма. На данный момент в ликвидации огня участвуют 25 пожарных и 10 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, эвакуацию также не проводят.

Напомним, один человек погиб во время пожара в многоэтажке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.